芝加哥小熊隊在球季開幕前傳出好消息。根據《ESPN》報導，小熊隊已與陣中23歲的明星外野手「PCA」皮特·克勞-阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）達成一份長期續約協議，確立去年寫下隊史紀錄的「30-30」重砲在芝加哥的核心地位。
23歲金手套得主！PCA寫下隊史30年首見紀錄
即將年滿24歲的PCA，去年在首個大聯盟完整球季便大放異彩，不僅入選全明星賽，更靠著卓越的防守功力奪下金手套獎。他去年繳出31支全壘打、35次盜壘以及37支二壘安打的驚人數據，成為小熊隊史自1995年傳奇球星索沙（Sammy Sosa）後，首位達成「30-30」紀錄的球員。
小熊隊營運總裁霍耶（Jed Hoyer）對這位年輕球星給予高度評價：「皮特最特別的地方在於，即使他在進攻端低迷，他仍是一名優秀的球員；而當他開始擊球時，他就是一名超級巨星。」
克服下半季低潮 小熊深信「MVP等級」潛力
不過PCA的續約並非沒有隱憂，他在去年上半季打出.265/.302/.544的恐怖數據，但下半季卻陷入低迷，打擊率滑落至.216，僅有6轟與8盜。此外，他的選球紀律仍有待加強，去年吞下155次三振僅換來29次保送，上壘率還是處於聯盟後段班。PCA本人也曾表示，今年春訓的唯一目標就是提升擊球品質與選球精準度。
《ESPN》報導指出，小熊球團認為PCA的下半季僅是偶發的調整期，不是他的真實水準。即便在打擊不穩的時期，PCA 還是能靠著頂尖的跑壘本能與中外野守備為球隊貢獻6.0的勝場貢獻值（bWAR）。
星二代背景與演藝基因 成就芝加哥新寵兒
出身於洛杉磯演藝世家的PCA，父母都是專業演員，母親克勞（Ashley Crow）更曾在經典棒球電影《小子大聯盟》（Little Big League）中飾演主角的母親。事實上，PCA早在2020年首輪被紐約大都會隊選中，並於隔年被交易至小熊，當時交易主角為巴耶茲（Javier Báez）。隨著PCA近年快速成長，這筆交易也被外界認為是小熊重建成功的重要轉折。
這份延長合約對小熊隊而言具有很大的意義，球團在季外簽下明星三壘手布萊格曼（Alex Bregman）並交易得強投卡布雷拉（Edward Cabrera）後，展現爭奪國聯中區冠軍的強大野心，如今再鎖定PCA將讓小熊隊在未來幾年擁有全聯盟最頂尖的中外野防線。
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即將年滿24歲的PCA，去年在首個大聯盟完整球季便大放異彩，不僅入選全明星賽，更靠著卓越的防守功力奪下金手套獎。他去年繳出31支全壘打、35次盜壘以及37支二壘安打的驚人數據，成為小熊隊史自1995年傳奇球星索沙（Sammy Sosa）後，首位達成「30-30」紀錄的球員。
小熊隊營運總裁霍耶（Jed Hoyer）對這位年輕球星給予高度評價：「皮特最特別的地方在於，即使他在進攻端低迷，他仍是一名優秀的球員；而當他開始擊球時，他就是一名超級巨星。」
克服下半季低潮 小熊深信「MVP等級」潛力
不過PCA的續約並非沒有隱憂，他在去年上半季打出.265/.302/.544的恐怖數據，但下半季卻陷入低迷，打擊率滑落至.216，僅有6轟與8盜。此外，他的選球紀律仍有待加強，去年吞下155次三振僅換來29次保送，上壘率還是處於聯盟後段班。PCA本人也曾表示，今年春訓的唯一目標就是提升擊球品質與選球精準度。
《ESPN》報導指出，小熊球團認為PCA的下半季僅是偶發的調整期，不是他的真實水準。即便在打擊不穩的時期，PCA 還是能靠著頂尖的跑壘本能與中外野守備為球隊貢獻6.0的勝場貢獻值（bWAR）。
星二代背景與演藝基因 成就芝加哥新寵兒
出身於洛杉磯演藝世家的PCA，父母都是專業演員，母親克勞（Ashley Crow）更曾在經典棒球電影《小子大聯盟》（Little Big League）中飾演主角的母親。事實上，PCA早在2020年首輪被紐約大都會隊選中，並於隔年被交易至小熊，當時交易主角為巴耶茲（Javier Báez）。隨著PCA近年快速成長，這筆交易也被外界認為是小熊重建成功的重要轉折。
這份延長合約對小熊隊而言具有很大的意義，球團在季外簽下明星三壘手布萊格曼（Alex Bregman）並交易得強投卡布雷拉（Edward Cabrera）後，展現爭奪國聯中區冠軍的強大野心，如今再鎖定PCA將讓小熊隊在未來幾年擁有全聯盟最頂尖的中外野防線。