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金州勇士隊今（24）日在客場以137：131驚險在延長賽擊敗達拉斯獨行俠隊，但這場本該充滿歡慶氣氛的勝利，卻因為勇士年輕前鋒穆迪(Moses Moody)的毀滅性膝蓋重傷而徹底變調。當穆迪痛苦倒地被擔架抬離球場時，全場瞬間陷入死寂。賽後，憤怒又心碎的球迷開始像偵探般尋找「無對抗受傷」的真正肇因，矛頭全指向了獨行俠主場底下暗藏的「冰球場」，質疑是地板異常濕滑才導致了這場不該發生的悲劇。這場比賽對穆迪來說，原本是一場完美的復出大秀。因手腕傷勢缺席高達10場比賽的他，一歸隊就展現了極強的侵略性。他全場不僅高效砍下23分，更在防守端貢獻了3次抄截與2次阻攻。然而，命運卻在延長賽開了一個最殘酷的玩笑。當時穆迪精準預判，一把抄掉了獨行俠超級新星佛萊格(Cooper Flagg)的運球，眼前是一片開闊的快攻上籃空間。就在他準備起跳大秀灌籃的瞬間，恐怖的畫面發生了。在完全沒有任何防守者接觸的情況下，穆迪的右膝在發力瞬間嚴重扭曲變形。他當場痛苦地抱著右膝倒地不起，全場觀眾與兩隊球員都意識到情況極度不妙。轉播鏡頭更捕捉到目前效力於獨行俠的前勇士老大哥湯普森(Klay Thompson)雙手抱頭，滿臉震驚且不忍直視的崩潰神情。最終穆迪在全場不分敵我的致敬掌聲中，被擔架黯然抬離球場。如此嚴重的無對抗傷病，不僅讓勇士全隊陷入低氣壓，更在網路上引發了軒然大波。許多憤怒的球迷拒絕相信這只是一場單純的「意外」，紛紛將矛頭指向了獨行俠的主場美國航空中心(American Airlines Center)。眼尖的網友指出，這座場館同時也是冰上曲棍球賽事的主場，在NBA比賽期間，木地板的正下方其實就藏著一座滑冰場。一位球迷在社群平台上氣憤地寫道：「聽著，我不知道這到底是不是意外，但他們昨晚才剛在這裡比完冰球，今天兩邊底線的地板看起來就一直有冒汗潮濕的問題！」這番言論立刻引發廣大迴響，許多觀看轉播的球迷也紛紛跳出來附和：「轉播員整場都在說拖地人員花了很多時間在地板上作業，這場地絕對有問題！」、「球僮整場比賽都在瘋狂擦地板，結果還是發生了這種悲劇，這到底是什麼鬼？」雖然從重播畫面中，無法百分之百斷定穆迪在起跳前是否有明顯的「滑倒」跡象，或許真的是他的右膝在承受巨大爆發力時達到了臨界點，但這座因下層藏有冰球場而頻繁導致木地板反潮的場館，無疑已經成為球迷眼中的眾矢之的。