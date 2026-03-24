在WBC世界棒球經典賽混血球星「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）好表現帶動下，台灣球迷社群也掀起「尋人啟事」，昨日一口氣鎖定3位具台灣背景、在美國打球的年輕球員，包含目前效力於維吉尼亞大學、被台灣球迷戲稱為「尤達」的Noah Yoder，康乃狄克大學捕手Alex Cantwell與德州大學投手Jadyn Furgason。
Yoder社群標註台灣 也曾多次造訪寶島
Noah Yoder目前效力於維吉尼亞大學，身高達到195公分，高中時期就曾被評價是全美第7的右投，最快球速達到98英里（約158公里）。且檢視Yoder IG帳號，說明欄特別標誌台灣「TW」之外，還曾多次造訪台灣，並曾透過管道接觸中華棒協，探詢為中華隊拚戰可能性。
捕手Cantwell曾隨穀保家商練球 一口氣3位台裔美籍好手被挖出
隨著前2位與台灣有棒球連接的球員被爆出後，網路上也謠傳第3位德州大學的Jadyn Furgason同樣具有台灣血統，官方網站上列出身高6呎2吋（188公分）、體重185磅（84公斤），直球均速93至95英里、最快96英里，拿手的滑球轉速達2750轉，甚至超過大聯盟平均，不過目前其台灣血統是否具備國際賽參賽資格，仍有待確認。
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Noah Yoder目前效力於維吉尼亞大學，身高達到195公分，高中時期就曾被評價是全美第7的右投，最快球速達到98英里（約158公里）。且檢視Yoder IG帳號，說明欄特別標誌台灣「TW」之外，還曾多次造訪台灣，並曾透過管道接觸中華棒協，探詢為中華隊拚戰可能性。
隨著前2位與台灣有棒球連接的球員被爆出後，網路上也謠傳第3位德州大學的Jadyn Furgason同樣具有台灣血統，官方網站上列出身高6呎2吋（188公分）、體重185磅（84公斤），直球均速93至95英里、最快96英里，拿手的滑球轉速達2750轉，甚至超過大聯盟平均，不過目前其台灣血統是否具備國際賽參賽資格，仍有待確認。
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