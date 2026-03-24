我是廣告 請繼續往下閱讀

▲有球迷挖出Cantwell過去曾穿著統一獅練習衣，與高志綱留下合影。（圖／Cantwell IG限動）

▲隨著前2位與台灣有棒球連接的球員被爆出後，網路上也謠傳第3位德州大學的Jadyn Furgason同樣具有台灣血統，但資格目前仍未獲認證。（圖／德州大學官網）

在WBC世界棒球經典賽混血球星「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）好表現帶動下，台灣球迷社群也掀起「尋人啟事」，昨日一口氣鎖定3位具台灣背景、在美國打球的年輕球員，包含目前效力於維吉尼亞大學、被台灣球迷戲稱為「尤達」的Noah Yoder，康乃狄克大學捕手Alex Cantwell與德州大學投手Jadyn Furgason。Noah Yoder目前效力於維吉尼亞大學，身高達到195公分，高中時期就曾被評價是全美第7的右投，最快球速達到98英里（約158公里）。且檢視Yoder IG帳號，說明欄特別標誌台灣「TW」之外，還曾多次造訪台灣，並曾透過管道接觸中華棒協，探詢為中華隊拚戰可能性。另一位是目前就讀康乃狄克大學的捕手Alex Cantwell，除了是少數台裔美籍捕手之外，打擊也是他的強項，且他去年曾短暫來台，與穀保家商與新北成棒隊一起訓練，有機會今年就投入美職選秀會。隨著前2位與台灣有棒球連接的球員被爆出後，網路上也謠傳第3位德州大學的Jadyn Furgason同樣具有台灣血統，官方網站上列出身高6呎2吋（188公分）、體重185磅（84公斤），直球均速93至95英里、最快96英里，拿手的滑球轉速達2750轉，甚至超過大聯盟平均，不過目前其台灣血統是否具備國際賽參賽資格，仍有待確認。