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隨著官辦熱身賽即將結束，迎接新球季到來，味全龍球團今（24）日公佈2026年球季球員薪資調整結果。基於球隊長期戰力規劃與陣容穩定，球團今年與多名主力選手簽署複數年合約，其中內野手李凱威，球團與其簽下至少4年、包含條件式選擇權、最長達8年之複數年合約，首年月薪60萬元，合約期間依條件調整，總值最高可達1億元，味全龍也成為史上第一支擁有2位億元男的中職球隊。現年28歲的李凱威2019年選秀第二輪入隊後，如今已坐穩味全龍當家二壘手，2025年打出生涯年，以134支安打、28次盜壘拿到安打、盜壘雙冠王，並連續4年獲得金手套獎，連3年獲最佳十人二壘手獎，讓味全龍在其一軍年資累積僅滿5年情況下，提前與他簽下附帶選擇權、最長8年高達1億元的長約。做為球隊攻擊核心並入選2026年WBC國家隊的吉力吉撈・鞏冠，球團提前與其換約至2028年，2026年月薪達82萬元，並附帶薪資條件式成長條款。此外，為鞏固外野防線關鍵戰力，球團與郭天信簽訂4年複數年合約，首年月薪55萬元，期許其維持穩定輸出。針對入選WBC國家隊陣容及球隊牛棚核心，球團皆以2年複數年合約給予肯定。投手方面，終結者陳冠偉、牛棚投手林子昱薪資最高分別可達53萬元與40萬元；野手方面，捕手蔣少宏與內野手張政禹，薪資最高分別可達42萬元與36萬元。在厚植農場潛力方面，球團針對展現成長實績的年輕球員給予實質加薪肯定。野手部分，王順和月薪由9萬元調升至14萬元，劉俊緯由9萬元調升至13萬元；投手部分，曹祐齊月薪由10.5萬元調升至16.5萬元，吳俊杰及趙璟榮皆調升至14萬元，李超調升至13萬元，持續強化球隊投打深度。針對部分去年表現起伏之選手，球團在充分溝通後完成薪資調整。拿莫・伊漾月薪由14萬元調整為11.5萬元、林孝程由13萬元調整為11萬元、張景淯由21萬元調整為15萬元，期盼選手於新球季重新證明身手。此外，自主培訓選手王伯洋因隊內表現優異，正式轉為支配下球員，新球季背號為「54」號，持續為球隊注入新血。