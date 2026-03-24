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根據美媒SportsNet藍鳥總教練施奈德（John Schneider）受訪時被問到本次春訓MVP時，總教練表示：「如果是球員的話有3人。後援投手是里托（Brendon Little），先發投手是薛澤（Max Scherzer），至於野手我會選岡本和真。」多倫多藍鳥已在前一天對坦帕灣光芒之戰結束所有熱身賽。岡本和真在春訓共出賽8場，19打數6安打，打擊率3成16，另有1支全壘打、4分打點，OPS達1.067，整體表現亮眼。藍鳥新球季將於3月27日（台灣時間28日）對奧克蘭運動家展開開幕戰，隨著大聯盟初登場日益接近，岡本也持續在攻守兩端進行最後調整。施奈德表示：「來到這裡光是適應就已經很不容易，但他能快速吸收各種事物，對球隊做出貢獻並展現能力，這絕對不是一件簡單的事。」