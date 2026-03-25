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▲著名骨科專家潘迪亞（Nirav Pandya）醫生第一時間在社群平台提供專業分析，指出穆迪（Moses Moody）的傷勢可能涉及多條韌帶。（圖／美聯社／達志影像）

▲勇士側翼大將穆迪（Moses Moody）在延長賽尾聲的一次快攻灌籃中，左膝在無接觸的情況下發生嚴重變形，驚悚的受傷畫面讓全場陷入死寂，隨後被擔架抬離球場。（圖／翻攝自NBC轉播畫面）

金州勇士前鋒穆迪（Moses Moody）在昨日對陣獨行俠的比賽中遭遇驚悚膝傷，隨後被擔架抬離現場。雖然勇士官方尚未公佈正式的核磁共振（MRI）檢查結果，但多位運動醫學專家透過畫面分析指出，穆迪極大機率遭遇了「髕骨腱斷裂（Patellar Tendon Rupture）」，這不僅宣告他本季報銷，更可能影響到下個賽季的行程。穆迪在此之後，可能還要面臨復健之路的三大挑戰，包括：手術修復、長期固定和爆發力重建。運動醫學專家薩特勒（Brian Sutterer）醫生在影像分析中指出，穆迪在快攻起跳時，膝蓋處於「離心負荷（Eccentric loading）」轉向「向心收縮」的瞬間發生崩潰，這是典型的髕骨腱斷裂機制。薩特勒醫生表示：「這絕對是需要動手術的傷勢，且康復過程通常需要9個月甚至長達1年。這意味著他不只本季報銷，連下個賽季的開局都肯定會缺席，甚至可能要到2027年初才能看到他重返賽場。」前NFL隊醫、著名傷情分析專家查歐（David J. Chao）也在社群平台發出警告，提醒膽小者勿看受傷畫面，並直言：「這至少是2026年剩餘賽季與整個日曆年的缺陣。」曾在大學籃球時期遭遇類似傷勢、現為著名內容創作者的倫敦（Kristopher London）也分享了自己的慘痛經驗。他描述受傷瞬間感覺像是「在空中被絆倒，但身邊其實空無一人」。倫敦對穆迪的傷勢表示擔憂，稱這雖不至於終結生涯，但絕對是「改變職業生涯（Career-altering）」的重大打擊。他回憶自己當初為了趕上賽季而縮短物理治療行程，導致腿部功能至今未能完全恢復，因此特別呼籲穆迪必須耐心完成長期的復健計畫。穆迪本季打出生涯年表現，場均11.9分、三分命中率破40%，是勇士倚重的防守大鎖。在巴特勒（Jimmy Butler）已因ACL斷裂報銷、柯瑞（Stephen Curry）膝傷未癒的情況下，穆迪的重傷無疑是壓垮勇士本季希望的最後一根稻草。根據醫學專家的說法，穆迪接下來將面臨手術修復，得將斷裂的腱組織重新縫合至髕骨；術後數週膝蓋需完全固定，導致肌肉萎縮；另外，對於籃球員最核心的起跳與穩定度，需經由數月的高強度物理治療才能找回。勇士球團預計將在週二（當地時間）於灣區完成MRI檢查後，對外發布正式的傷情報告與手術時程。