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金州勇士前鋒穆迪（Moses Moody）昨戰面對獨行俠，無人碰撞下起跳結果左膝嚴重扭曲，在空中就失去平衡倒地，研判是髕骨、脛骨區域骨折，一位曾受到類似慘痛經歷的前大學球員倫敦（Kristopher London），在社群上還原自己當時受傷的瞬間，穆迪昨戰發揮出色，攻下23分、3籃板與3助攻，延長賽一次抄截後快攻，於無人碰撞下雙腳墊步起跳，卻在空中就像失去動能般直接墜落，隨後倒地不起，重播畫面看到，穆迪在起跳瞬間左膝就以嚴重扭曲，後續直接被擔架抬出場。曾效力於奧羅爾羅伯茨大學（Oral Roberts）與紐曼大學、現擁有超過300萬訂閱者的知名創作者倫敦，在X上看到穆迪受傷的影片後，回想起自身經歷。他透露，這種「非接觸性」的受傷，通常都代表著事態非同小可。「天哪，我剛看到穆迪發生了什麼事。這跟我當時的情況一模一樣……我也是在快攻時受傷的。」倫敦隨後形容，「那種感覺就像是起跳後，以為在人在空中推我，但事實上，我身邊根本沒人，接著我就像是...被人狠狠拽落地。」隨後經過診斷，倫敦為髕骨韌帶斷裂、連同脛骨嚴重骨折，整個籃球生涯就到此畫上句點。他也分享自己的康復細節，強調復健品質將決定受傷球員的長期生涯，並給予穆迪建議，「我當時只花了8個月，因為我不想錯過整個賽季，而跳過正規物理治療，但我現在非常後悔，因為我的腿其實從未真正康復。」根據美國醫學報告，這類傷勢通常需要馬上動手術，至於穆迪本次重傷，是否為終結生涯的傷勢？倫敦認為不至於，因為勇士球團擁有足夠財力，為穆迪尋找最高水準的醫療團隊進行手術，也有絕對合格的器材進行復健。「這會讓他的職業生涯結束嗎？不至於。但會改變職業生涯嗎？我祈禱不會。」對於穆迪而言，挑戰不僅在於回到球場，更在於找回受傷前的身體張力與克服心理障礙。目前勇士隊尚未證實診斷結果，只知道穆迪賽後已經馬上進行X光檢查，並預計在回到灣區後接受進一步核磁共振（MRI）掃描。勇士總教練科爾（Steve Kerr）賽後神色凝重地表示：「我們還不知道具體情況，但看起來真的很糟糕。」