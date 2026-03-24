我是廣告 請繼續往下閱讀

金州勇士隊今（24）日作客達拉斯，歷經延長賽以137：131險勝獨行俠。然而，這場終結連敗的勝利卻讓全隊上下毫無喜色，陣中「拚命三郎」穆迪（Moses Moody）在傷癒復出的首戰，於延長賽末段遭遇慘不忍睹的膝蓋重傷，隨後被擔架抬離球場。根據最新消息指出，穆迪將隨隊飛回灣區，並於地時間週二接受核磁共振（MRI）檢查。此前因右腕傷勢連續缺陣10場的穆迪，今日展現強烈的求勝慾望，上陣34分鐘高效砍下全隊最高的23分，外加3抄截與2阻攻。不料在延長賽剩餘59秒時，穆迪在一次抄截後的快攻起跳過程中左膝劇烈變形，落地後痛苦抱著膝蓋。事後醫學專家潘迪亞（Nirav Pandya）針對影像定格的照片指出，穆迪的髕骨位置出現異常向上移位，「這通常代表髕骨腱斷裂，且往往伴隨多重韌帶損傷。」勇士主帥柯爾（Steve Kerr）賽後神色凝重地表示，傷勢看起來非常嚴重，全隊目前只能祈禱X光與MRI的結果不要太過絕望。穆迪的受傷不僅打擊勇士的戰力，他正向的人格特質更讓勇士隊媒感到萬分心疼。勇士隊記者強森（Dalton Johnson）感性說道，穆迪是一個熱衷公益、遠赴非洲參加「籃球無國界」並用詩歌傳遞正能量的年輕人。強森直言：「關於摩西，我找不到半句壞話。真的，一句都沒有。」勇士媒體《warriorsworld》感嘆，球隊過去10個月堪稱多災多難。從巴特勒（Jimmy Butler）的ACL重傷、柯瑞（Steph Curry）跑步膝的困擾，到如今穆迪的膝蓋重傷，主力輪替接連遭遇大傷。儘管此役波辛吉斯（Kristaps Porziņģis）貢獻22分、新秀雙人組合飆8記三分球，但失去穆迪這名防守大閘對正衝刺季後賽席次的勇士而言，無疑是戰力與精神上的雙重打擊。