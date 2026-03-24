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金州勇士今（24）日在經歷一場延長賽苦戰後，以137：131擊敗達拉斯獨行俠，但這場勝利伴隨著沈重的代價。陣中五年級側翼大將穆迪（Moses Moody）在延長賽因左膝受傷變形被擔架抬出場。根據隨隊記者的最新消息，穆迪將在明日飛回灣區接受進一步核磁共振（MRI）檢查，目前更衣室內的低迷氣氛令人擔憂。勇士資深記者弗里戴爾（Nick Friedell）在賽後社群媒體發文中描述了令人揪心的現場情況。他指出，穆迪在接受完初步X光檢查後，膝蓋戴著厚重的護具，在球隊運動醫學主管塞萊布里尼（Rick Celebrini）的陪同下，一瘸一拐地走回更衣室。弗里戴爾隨後補充：「穆迪目前拄著拐杖，行動非常緩慢。更衣室裡的氣氛與當時巴特勒（Jimmy Butler）受傷報銷時的情景一模一樣。」這番評論無疑讓外界對穆迪的傷情感到更加悲觀。穆迪此役出戰34分鐘，攻下23分、3籃板、3助攻外加3抄截與2封蓋的全面數據，是勇士延長賽取勝的功臣。在他受傷後，勇士球員展現了極高的團隊向心力。據獨行俠記者托馬斯（Landon Thomas）報導，包括柯瑞（Stephen Curry）、波傑姆斯基（Brandin Podziemski）、小裴頓（Gary Payton II）在內的多名勇士球員，在賽後第一時間便守在檢查室外守候，並進入室內探視這位並肩作戰的隊友。勇士總教練科爾（Steve Kerr）在賽後記者會上也難掩憂慮，他坦言雖然具體的影像檢查結果尚未出爐，但穆迪受傷時的視覺呈現「看起來確實有些不好」。球團目前已排定穆迪將隨隊返回舊金山，並於週二進行關鍵的MRI檢查，以確認是否涉及韌帶撕裂或更嚴重的結構性損傷。目前的勇士隊正處於西區排名爭奪的關鍵期，在巴特勒已確定賽季報銷的情況下，若再失去本季打出生涯年的穆迪，對於勇士追求季後賽席次的計畫將是致命打擊。