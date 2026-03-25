洛杉磯道奇隊明星球員大谷翔平，於今（25）日對陣老東家洛杉磯天使隊的熱身賽最終戰，首度以「第1棒、投手」的真二刀流身分在道奇球場（Dodgers Stadium）先發登場。大谷在首局面對天使強打線展現宰制力，更投出超過97英里的火球三振前隊友「神鱒」楚奧特（Mike Trout），引發全場球迷沸騰。
主場登板首秀 登場曲依舊「不瘋魔不成活」
現年31歲的大谷翔平今日在道奇球場全場觀眾的歡呼聲中踏上投手丘，其登場曲沿用了他在天使隊登板時慣用的《Do or Die》，而非。
首局上半，大谷面對天使首名打者內托（Zach Neto），在滿球數的情況下，以一顆低角度的95英里伸卡球讓對方揮空三振，寫下強勢開局。
夢幻對決 大谷火球三振楚奧特
緊接著登場的是全球矚目的「神鱒」楚奧特。這是兩人繼去年8月13日以來的第二度對決。大谷翔平僅用兩球就迅速取得球數領先，隨後在兩好兩壞的局面下，投出一顆時速高達97.3英里（約156.6公里）的外角高位置直球，成功讓楚奧特揮棒落空遭三振。隨後大谷再讓沙努爾（Nolan Schanuel）擊成游擊方向滾地球出局，僅用3名打者便完成首局投球任務。
二刀流備戰完畢 目標開幕第5戰先發
這是大谷自去年11月1日世界大賽（World Series）第7戰以來，首次以投打二刀流先發的身分出賽。儘管他在隨後的1局下半首打席面對天使先發投手柯哈諾維茨（Szymon Kochanowicz）時遭到見逃三振，但投手端的調整狀況顯然十分理想。
回顧今年春訓與世界棒球經典賽（WBC），大谷在WBC雖專注於打擊並獲選指定打擊部門最佳九人，但在返美後的調整計畫極其順利。他在18日對陣巨人的首度熱身賽先發中，曾投出最快99.9英里（約160.8公里）的火球。
目前道奇隊已預定大谷翔平將於3月31日（台灣時間4月1日）主場對陣守護者隊的比賽中，擔任新球季第5戰的先發投手。今日這場精彩的「二刀流」最終測試，無疑向外界宣告大谷已為新賽季做好了全面準備。
大谷翔平歷年登場曲一覽表
我是廣告 請繼續往下閱讀
現年31歲的大谷翔平今日在道奇球場全場觀眾的歡呼聲中踏上投手丘，其登場曲沿用了他在天使隊登板時慣用的《Do or Die》，而非。
首局上半，大谷面對天使首名打者內托（Zach Neto），在滿球數的情況下，以一顆低角度的95英里伸卡球讓對方揮空三振，寫下強勢開局。
夢幻對決 大谷火球三振楚奧特
緊接著登場的是全球矚目的「神鱒」楚奧特。這是兩人繼去年8月13日以來的第二度對決。大谷翔平僅用兩球就迅速取得球數領先，隨後在兩好兩壞的局面下，投出一顆時速高達97.3英里（約156.6公里）的外角高位置直球，成功讓楚奧特揮棒落空遭三振。隨後大谷再讓沙努爾（Nolan Schanuel）擊成游擊方向滾地球出局，僅用3名打者便完成首局投球任務。
這是大谷自去年11月1日世界大賽（World Series）第7戰以來，首次以投打二刀流先發的身分出賽。儘管他在隨後的1局下半首打席面對天使先發投手柯哈諾維茨（Szymon Kochanowicz）時遭到見逃三振，但投手端的調整狀況顯然十分理想。
回顧今年春訓與世界棒球經典賽（WBC），大谷在WBC雖專注於打擊並獲選指定打擊部門最佳九人，但在返美後的調整計畫極其順利。他在18日對陣巨人的首度熱身賽先發中，曾投出最快99.9英里（約160.8公里）的火球。
目前道奇隊已預定大谷翔平將於3月31日（台灣時間4月1日）主場對陣守護者隊的比賽中，擔任新球季第5戰的先發投手。今日這場精彩的「二刀流」最終測試，無疑向外界宣告大谷已為新賽季做好了全面準備。
|時期 / 年份
|登場曲目
|歌手 / 來源出處
|備註說明
|2025年 (道奇隊)
|《Feeling Good》
|麥可布雷 (Michael Bublé)
|主力登場曲，由妻子真美子親自為他挑選的經典爵士歌曲。
|2025年 (道奇隊)
|〈il vento d'oro〉
|動畫《JOJO的奇妙冒險》第五部
|「女性之夜」特別主題活動登場曲。
|2025年 (道奇隊)
|〈月光傳說〉
|動漫《美少女戰士》主題曲
|特定主題場次特別登場曲。
|2024年 (道奇隊)
|《The Show Goes On》
|Lupe Fiasco
|轉戰道奇隊首年所使用的曲目。
|天使隊時期 (2018年起)
|〈Do or Die (Remix)〉
|Thirty Seconds to Mars vs. Afrojack
|「投手」專用登場曲。節奏感強烈，象徵破釜沉舟的態度。
|天使隊時期
|《The Greatest Showman》
|電影《大娛樂家》主題曲
|天使隊時期令人印象深刻的代表曲（打者時期使用）。