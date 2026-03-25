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時期 / 年份 登場曲目 歌手 / 來源出處 備註說明 2025年 (道奇隊) 《Feeling Good》 麥可布雷 (Michael Bublé) 主力登場曲，由妻子真美子親自為他挑選的經典爵士歌曲。 2025年 (道奇隊) 〈il vento d'oro〉 動畫《JOJO的奇妙冒險》第五部 「女性之夜」特別主題活動登場曲。 2025年 (道奇隊) 〈月光傳說〉 動漫《美少女戰士》主題曲 特定主題場次特別登場曲。 2024年 (道奇隊) 《The Show Goes On》 Lupe Fiasco 轉戰道奇隊首年所使用的曲目。 天使隊時期 (2018年起) 〈Do or Die (Remix)〉 Thirty Seconds to Mars vs. Afrojack 「投手」專用登場曲。節奏感強烈，象徵破釜沉舟的態度。 天使隊時期 《The Greatest Showman》 電影《大娛樂家》主題曲 天使隊時期令人印象深刻的代表曲（打者時期使用）。

洛杉磯道奇隊明星球員大谷翔平，於今（25）日對陣老東家洛杉磯天使隊的熱身賽最終戰，首度以「第1棒、投手」的真二刀流身分在道奇球場（Dodgers Stadium）先發登場。大谷在首局面對天使強打線展現宰制力，更投出超過97英里的火球三振前隊友「神鱒」楚奧特（Mike Trout），引發全場球迷沸騰。現年31歲的大谷翔平今日在道奇球場全場觀眾的歡呼聲中踏上投手丘，其登場曲沿用了他在天使隊登板時慣用的《Do or Die》，而非。首局上半，大谷面對天使首名打者內托（Zach Neto），在滿球數的情況下，以一顆低角度的95英里伸卡球讓對方揮空三振，寫下強勢開局。緊接著登場的是全球矚目的「神鱒」楚奧特。這是兩人繼去年8月13日以來的第二度對決。大谷翔平僅用兩球就迅速取得球數領先，隨後在兩好兩壞的局面下，投出一顆時速高達97.3英里（約156.6公里）的外角高位置直球，成功讓楚奧特揮棒落空遭三振。隨後大谷再讓沙努爾（Nolan Schanuel）擊成游擊方向滾地球出局，僅用3名打者便完成首局投球任務。這是大谷自去年11月1日世界大賽（World Series）第7戰以來，首次以投打二刀流先發的身分出賽。儘管他在隨後的1局下半首打席面對天使先發投手柯哈諾維茨（Szymon Kochanowicz）時遭到見逃三振，但投手端的調整狀況顯然十分理想。回顧今年春訓與世界棒球經典賽（WBC），大谷在WBC雖專注於打擊並獲選指定打擊部門最佳九人，但在返美後的調整計畫極其順利。他在18日對陣巨人的首度熱身賽先發中，曾投出最快99.9英里（約160.8公里）的火球。目前道奇隊已預定大谷翔平將於3月31日（台灣時間4月1日）主場對陣守護者隊的比賽中，擔任新球季第5戰的先發投手。今日這場精彩的「二刀流」最終測試，無疑向外界宣告大谷已為新賽季做好了全面準備。