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根據克里夫蘭守護者官網報導，球隊正在對開季名單做最後調整，台灣混血好手「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）開季預計從小聯盟3A出發。他休賽季與球隊簽下附帶大聯盟春訓的小聯盟約，期間還為中華隊打經典賽，於全台爆紅。費仔為中華隊出戰經典賽，繳出打擊率2成50、2轟、6分打點成績，受到全台關注，返美後歸隊參與春訓，熱身賽出賽10場，累積27打數中敲出6支安打，打擊率2成22、1轟與1分打點。守護者官網稍早撰文，表達開季大聯盟外野陣容，除當家球星史蒂芬關（Steven Kwan）之外，還有狄羅特（Chase DeLauter）與凱福斯（C.J. Kayfus），第四號外野手則帶上馬丁尼茲（Angel Martinez），總管安東內蒂（Chris Antonetti）也明言，若無意外，費仔開季將先從小聯盟3A展開。值得注意的是，費仔並不在球隊40人名單中，但他合約包含許多資深球員會簽的「向上流動條款（upward mobility clause）」，意即若有其他球隊想把費仔放進40人甚至大聯盟26人名單，守護者就必須決定是否跟進條件，否則就得放人。