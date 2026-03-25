聖安東尼奧馬刺隊的超級新星文班亞馬（Victor Wembanyama），近期在接受《The Athletic》記者Jared Weiss訪問時，正面回應了關於他角逐本賽季最有價值球員（MVP）的呼聲。文班亞馬不僅列舉三大理由強調自己的價值，更引發了美國運動媒體間的一場激烈爭論：究竟這位防守怪物的進攻端表現，是否足以支撐他登上聯盟第一人的寶座？
文班亞馬自列三大應拿MVP理由
文班亞馬在訪問中指出，他對比賽的影響力是全方位的，特別是在防守端。他提出的論點包括：其防守價值被低估，他認為防守佔比賽的50%，而他是聯盟中防守影響力最強的球員。
另外，馬刺隊本季面對目前MVP熱門亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）領軍的雷霆隊時展現了統治力，包含對戰完全體雷霆取得3次勝利。文班亞馬更指出，進攻不應只看得分，他在擋拆（Pick-and-Roll）中吸引的防守注意力，數據顯示與約基奇（Nikola Jokic）同屬聯盟最頂尖水平。
文班亞馬本季場均繳出24.3分、11.1籃板、3.0助攻與3.0阻攻的驚人數據。當他在場上時，馬刺的淨效率值（Net Rating）高達+16.6，防守效率值則是頂尖的103.5。
名嘴史密斯：他正在重新定義標準
知名運動評論員史密斯（Stephen A. Smith）在節目《First Take》中力挺文班亞馬，將其提升至 MVP 競爭榜首。史密斯大膽預測，文班亞馬甚至有機會在同一年包覽 MVP、年度最佳防守球員（DPOY）以及總冠軍，直言他正在改變聯盟評判偉大球員的標準。
萊特唱反調：進攻端還排不進前10
然而，另一名嘴萊特（Nick Wright）則持保留意見。雖然他認可文班亞馬的統治力，但他列出一份清單，認為聯盟中至少有11名球員在「進攻端」的表現優於文班亞馬：
亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）
約基奇（Nikola Jokic）
唐西奇（Luka Doncic）
艾德華茲（Anthony Edwards）
柯瑞（Stephen Curry）
布克（Devin Booker）
米契爾（Donovan Mitchell）
塔圖姆（Jayson Tatum）
坎寧安（Cade Cunningham）
哈里伯頓（Tyrese Haliburton）
布朗森（Jalen Brunson）
目前馬刺隊戰績為54勝18負，緊追雷霆隊的57勝15負。部分 MVP 投票者透露，若馬刺隊能在例行賽結束前超車奪下全聯盟最佳戰績，他們將會毫不猶豫地將選票投給文班亞馬。對此，文班亞馬自信表示：「我會確保到賽季結束時，這場 MVP 爭論將不復存在。」
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文班亞馬在訪問中指出，他對比賽的影響力是全方位的，特別是在防守端。他提出的論點包括：其防守價值被低估，他認為防守佔比賽的50%，而他是聯盟中防守影響力最強的球員。
另外，馬刺隊本季面對目前MVP熱門亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）領軍的雷霆隊時展現了統治力，包含對戰完全體雷霆取得3次勝利。文班亞馬更指出，進攻不應只看得分，他在擋拆（Pick-and-Roll）中吸引的防守注意力，數據顯示與約基奇（Nikola Jokic）同屬聯盟最頂尖水平。
文班亞馬本季場均繳出24.3分、11.1籃板、3.0助攻與3.0阻攻的驚人數據。當他在場上時，馬刺的淨效率值（Net Rating）高達+16.6，防守效率值則是頂尖的103.5。
名嘴史密斯：他正在重新定義標準
知名運動評論員史密斯（Stephen A. Smith）在節目《First Take》中力挺文班亞馬，將其提升至 MVP 競爭榜首。史密斯大膽預測，文班亞馬甚至有機會在同一年包覽 MVP、年度最佳防守球員（DPOY）以及總冠軍，直言他正在改變聯盟評判偉大球員的標準。
然而，另一名嘴萊特（Nick Wright）則持保留意見。雖然他認可文班亞馬的統治力，但他列出一份清單，認為聯盟中至少有11名球員在「進攻端」的表現優於文班亞馬：
亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）
約基奇（Nikola Jokic）
唐西奇（Luka Doncic）
艾德華茲（Anthony Edwards）
柯瑞（Stephen Curry）
布克（Devin Booker）
米契爾（Donovan Mitchell）
塔圖姆（Jayson Tatum）
坎寧安（Cade Cunningham）
哈里伯頓（Tyrese Haliburton）
布朗森（Jalen Brunson）
目前馬刺隊戰績為54勝18負，緊追雷霆隊的57勝15負。部分 MVP 投票者透露，若馬刺隊能在例行賽結束前超車奪下全聯盟最佳戰績，他們將會毫不猶豫地將選票投給文班亞馬。對此，文班亞馬自信表示：「我會確保到賽季結束時，這場 MVP 爭論將不復存在。」