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費城76人隊今（25）日迎來重大利好消息，明星前鋒喬治（Paul George）已正式結束因違反聯盟禁藥政策（Anti-Drug Policy）而遭處分的25場禁賽。喬治在今日訓練後首度面對媒體，為自己的錯誤決定公開致歉，並確認將在週三（當地時間）主場迎戰芝加哥公牛的比賽中重返賽場。現年35歲的喬治自1月底以來便遠離球場，這次禁賽讓他損失了約1170萬美元（約合新台幣3.7億元）的薪水。在今日受訪時，喬治首度承認自己做出了錯誤決定，並透露這與去年7月接受左膝手術後的復健壓力及心理健康有關。「身為職業運動員，身體承受著巨大壓力，而當時我的狀態並未達到預期水平。」喬治感性地表示，「我對自己有很高期待，這種落差導致我做出了錯誤的決定。正如我職業生涯中多次談及心理健康問題時所說，我不是超級英雄，只是個普通人，我犯了一個錯誤。」儘管禁賽對球隊戰績造成影響，但喬治認為這段長達25場的強制休息，反而給了他的膝蓋與內收肌傷勢足夠的恢復時間。他強調目前身體狀態極佳，感覺「重新找回了爆發力與強壯感」。「這25場比賽的時間正好是我身體所需的，讓我能好好修復並處於更好的狀態。」喬治表示，「我已經準備好重新跳入輪替陣容，再次扮演進攻核心與得分手的角色。」由於他在禁賽期間仍保持高度訓練，教練團預計他復出首戰將無須上場時間限制。本賽季喬治為76人出戰27場，場均貢獻16分5.1籃板3.7助攻。雖然他在費城的首個賽季因傷病與禁賽打得斷斷續續，但在被禁賽前的一周，他曾對陣公鹿砍下賽季最高的32分並命中9記三分球，證明其明星身手依舊。目前76人隊以13勝12負的戰績渡過了喬治缺陣（且部分場次缺少恩比德）的難關，目前暫居東區第7。隨著例行賽進入最後10場衝刺期，喬治的歸隊將是76人能否避開附加賽、直接晉級季後賽的關鍵。「最讓我痛心的莫過於辜負了大家。」喬治最後說道，「感謝隊友們的支持，在傷病纏身的賽季尾聲挺身而出，現在我準備好要回報他們了。」