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密爾瓦基公鹿隊與當家球星「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）之間的分歧今日正式檯面化。NBA球員工會（NBPA）發表公開聲明，力挺堅持出賽的阿德托昆博，並嚴厲譴責公鹿球團強行讓其賽季報銷的意圖屬於「擺爛（Tanking）」行為，嚴重損害了聯盟、球迷及轉播夥伴的利益。根據名記查拉尼亞（Shams Charania）報導，公鹿隊管理層希望受左膝骨挫傷困擾的字母哥提前結束2025/26賽季，以保護這位超級巨星免於在剩餘的「無意義比賽」中受傷。然而，阿德托昆博本人堅決反對，他認為自己的身體狀況良好且不具進一步受傷風險，強烈渴望在本季重返賽場。目前公鹿隊戰績僅29勝42負，排名東區第11位，落後第10名的夏洛特黃蜂隊多達8個勝場，晉級附加賽的希望極其渺茫。這也成為球團希望其「關機」的主要動機。球員工會在今日的聲明中，特別引用了聯盟的「球員參賽政策（Player Participation Policy）」，強調該政策的初衷就是為了約束球隊，確保像字母哥這樣的明星球員在健康時能夠上場。工會聲明指出：「遺憾的是，反擺爛政策的效果取決於執法力度。只要球隊管理層行為未受約束，比賽的公信力就會持續受到影響。我們期待與NBA合作，推動更有實質性的方案來遏制擺爛行為。」工會明確表示，字母哥目前處於「健康且具備出賽條件」的狀態。自3月16日對陣溜馬隊受傷以來，阿德托昆博已缺席多場賽事，本季累計缺陣35場創下生涯新高。當被問及讓當家球星冒險復出是否值得時，公鹿總教練里佛斯（Doc Rivers）語帶玄機地表示：「這是個好問題，我沒有答案。」隨著公鹿連續10年打進季後賽的紀錄即將中斷，球隊與核心球星之間因「出賽意願」產生的裂痕，已引發外界高度關注。更有分析師擔心，若雙方分歧無法彌合，這不僅是本季是否復出的問題，甚至可能影響阿德托昆博未來續留密爾瓦基的意願。