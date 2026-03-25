我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）若不在10月1日開啟的續約窗口簽下四年合約，公鹿極大機率會將其放上交易檯面，以避免在2027年自由市場白白失去他。（圖／美聯社／達志影像）

▲字母哥本季場均仍能繳出27.6分、9.8籃板、5.4助攻的統治級數據。（圖／美聯社／達志影像）

休士頓火箭隊在去年夏天成功交易得回’「KD」杜蘭特（Kevin Durant）後，其補強野心並未止步。根據《體育畫報》資深記者曼尼克斯（Chris Mannix）最新披露，火箭隊預計將在即將到來的2026年休賽季，全力爭取交易密爾瓦基公鹿隊的超級巨星「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo），潛在包裹中的籌碼包括：湯普森（Amen Thompson）、謝潑德（Reed Sheppard）、申京（Alperen Sengun），以及多個首輪選秀選秀權。曼尼克斯在播客節目《Open Floor》中明確表示：「我相信火箭隊會在休賽季嘗試追求阿德托昆博。雖然這並不意味著如果沒追到就會拆散現有陣容，但他是那種能讓球隊按下『核彈按鈕』，不惜付出巨大代價去爭取的球員。」這並非火箭第一次在休賽季發動奇襲。去年2月交易大限前，火箭並未追求當時已在市場上的杜蘭特，卻在6月迅速與太陽隊達成協議。曼尼克斯認為，火箭總管史東（Rafael Stone）正在等待最佳時機，特別是當字母哥即將進入合約最後一年且面臨續約壓力時。公鹿隊目前的處境讓這樁交易更具可能性。公鹿共同老闆艾登斯（Wes Edens）近期暗示，球團不打算讓不確定性持續下去，這意味著這位兩屆MVP若不在10月1日開啟的續約窗口簽下四年合約，公鹿極大機率會將其放上交易檯面，以避免在2027年自由市場白白失去他。若要打動公鹿，火箭具備全聯盟最令人稱羨的資產儲備。潛在的交易籌碼包括年輕新星湯普森（Amen Thompson）、謝潑德（Reed Sheppard）、史密斯（Jabari Smith Jr.）以及兩屆全明星中鋒申京（Alperen Sengun）。火箭也有足以配平薪資的球員，申京與范佛利特（Fred VanVleet）下賽季合計約6000萬美金的薪資，與字母哥的5850萬美金完美匹配。另外火箭還握有來自籃網隊等多個未來的首輪選秀權與交換權。儘管火箭具備強大競爭力，但若字母哥進入市場，預計洛杉磯湖人、金州勇士、邁阿密熱火與明尼蘇達灰狼也都會加入爭奪戰。此外，現年31歲的字母哥本季因傷缺陣超過30場，其健康狀況與未來價值也將是交易談判中的關鍵變數。字母哥本季場均仍能繳出27.6分、9.8籃板、5.4助攻的統治級數據。若這樁交易成真，他與杜蘭特的聯手將徹底改變西區乃至於整個 NBA 的爭冠格局。