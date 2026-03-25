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中信兄弟近期受世界棒壘球總會邀約，派出二軍主力陣容出戰BCL美洲棒球冠軍聯賽，首戰遇上2025年尼加拉瓜German Pomares聯盟冠軍「Managua Dantos」遭到震撼教育，投手群全場被狂敲22支安打，終場5：17吞下首敗。中信兄弟為磨練年輕選手，近日由二軍總教練彭政閔率領27名球員赴墨西哥參戰BCL，首場推出去年季末升上一軍大放異彩的林暉盛先發，首局無失分好投，自家打線還有蘇緯達跳出，用高飛犧牲打加上對手守備失誤，先拿下2分。但下個半局，林暉盛控球不穩，還被打出三分砲，最終僅投1.2局就慘失5分退場。接手的林展樟則中繼3.1局，合計被敲7安，再痛失5分，後段由陳柏均、呂昱廷接手各投1局無失分，最後2任投手曾品洋、陳英睿在第九局上場，單局被打出2支兩分砲失掉6分。尼加拉瓜German Pomares聯盟冠軍「Managua Dantos」本場打線發威，包含5支全壘打在內，全場掃出22支安打、攻下17分，中信兄弟打線則有7支安打、3次盜壘，李聖裕單場2分打點最佳。