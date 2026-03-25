隨著令人血脈賁張的世界棒球經典賽（World Baseball Classic）落幕，2026年美國職棒大聯盟（Major League Baseball）全新賽季即將於本周點燃戰火！3月26日早上8點05分將由紐約洋基出戰舊金山巨人，打響本賽季首場例行賽；緊接著在27日將有11場例行賽接力開打。延續2025年電視收視率飆升以及鏖戰七場的經典世界大賽所帶來的熱潮，今年大聯盟的開幕週充滿了話題與創新。《NOWNEWS》也為您整理2026年MLB開季的賽事精華、直播頻道與各分區戰力分析，讓您輕鬆掌握新賽季的觀戰重點。
🟡本文重點摘要
📍 2026美國職棒大聯盟直播平台
📍2026美國職棒大聯盟何時打開幕戰？
📍2026美國職棒大聯盟各分區戰力分析
📍2026美國職棒大聯盟6大核心看點
📍2026美國職棒大聯盟賽制為何？
📍2026美國職棒大聯盟歷史性的一刻 Netflix獨家轉播「開幕夜」
📍 2026美國職棒大聯盟台灣旅美球員有誰？
2026美國職棒大聯盟直播平台
2026年美國職棒大聯盟（MLB）賽季的轉播平台非常多元，無論是習慣看電視還是使用網路串流，都有許多選擇。以下為讀者整理台灣區官方授權的轉播收視管道：
📺 電視轉播（有線電視 / 無線電視 / MOD）
📍華視（CTS）：屬於免費無線電視，通常會在週末早晨轉播熱門賽事。
📍緯來體育台：有線電視老牌體育頻道，提供例行賽至季後賽的固定轉播，並配有專業中文講評。
📍東森電視（東森洋片台）：有線電視頻道，通常於每週末（六、日）上午提供 LIVE 直播賽事。
📍愛爾達電視（ELTA TV）：透過中華電信 MOD（200~203頻道）收看，賽事轉播量極大，且從例行賽到季後賽、世界大賽皆有完整轉播。
💻 網路串流與 OTT 平台
📍Hami Video / ELTA.tv：想在手機、平板或電腦上觀看愛爾達體育台的最佳途徑。
除了主頻道外，還有原音播出的 MAX 頻道，賽事選擇最為豐富（包含春訓及例行賽多場次直播）。
📍Apple TV+：獨家播出《週五棒球夜》（Friday Night Baseball）。2026年第五季將於 3 月 27 日回歸，每週五提供兩場焦點賽事雙重戰，主打高品質製作與專屬球評。
📍MLB.TV：MLB 官方推出的付費訂閱服務；可以無限制觀看全聯盟所有球隊的賽事，支援自選主場或客場廣播音源，還包含小聯盟賽事。適合有特定死忠支持球隊（如想場場追蹤大谷翔平或某支球隊）的重度球迷。
2026美國職棒大聯盟何時打開幕戰？
緊接著在3月26日（星期四），大聯盟將迎來傳統的「開幕日」，共有22支球隊將在這天展開本季首戰，並有多場日間賽事接力登場。
開幕日焦點賽程（台灣時間）：
📌3月26日賽程
2026美國職棒大聯盟各分區戰力分析
根據MLB.com超過50位專家的季前預測，今年的戰況預期將異常激烈：
【美國聯盟 (AL)】
美聯東區：多倫多藍鳥
被公認是全聯盟競爭最慘烈的競爭分區。專家看好去年經歷「從墊底到龍頭」大逆轉的藍鳥隊能成功衛冕。他們在休賽季補進了王牌投手Dylan Cease與日本內野手岡本和真（Kazuma Okamoto），儘管開季輪值受傷病困擾，但陣容深度依舊驚人。
🔥2026 MLB美聯東區分析／美東火藥庫四強鼎立！ 賈吉領軍洋基衝冠
美聯中區：底特律老虎
在兩屆賽揚強投Tarik Skubal的帶領下，老虎隊找回了Justin Verlander並簽下Framber Valdez，組成了自2014年以來最強大的先發輪值，被看好能奪下分區冠軍。
🔥2026 MLB美聯中區分析／群雄割據！老虎拚連霸 白襪迎重建關鍵年
美聯西區：西雅圖水手
專家極度看好水手隊能突破過往瓶頸，不僅預測他們將奪下美聯西區冠軍，更有超過半數的票數認為他們能隊史首度打進世界大賽。陣中擁有Cal Raleigh與Julio Rodríguez兩位MVP級別球星，並補進了Brendan Donovan，攻守陣容相當完整。
🔥2026 MLB美聯西區分析／太空人霸權終結！水手強勢崛起戰力大洗牌
【國家聯盟 (NL)】
國聯東區：紐約大都會
經歷了令人失望的2025年，大都會在休賽季進行了大幅度的陣容重整。在Juan Soto（尋求MVP）與健康歸隊的Francisco Lindor帶領下，加上新加入的Bo Bichette與Jorge Polanco，大都會被看好能重奪自2015年以來的首座分區冠軍。
🔥2026 MLB國聯東區分析／索托率大都會衝冠 費城人、勇士三強鼎立
國聯中區：芝加哥小熊
小熊隊去年終結了四年的季後賽荒，今年休賽季更積極補強，簽下冠軍三壘手Alex Bregman並交易來先發投手Edward Cabrera。他們被看好能拉下已經三連霸的釀酒人隊，登頂國聯中區。
🔥2026 MLB國聯中區分析／釀酒人魔術能否再現？還是小熊準備接管？
國聯西區（及世界大賽冠軍預測）：洛杉磯道奇
毫無懸念，專家們壓倒性地看好洛杉磯道奇隊。這支星光熠熠的衛冕軍，今年目標直指自1998-2000年洋基隊以來的首座「三連霸」王朝。陣中擁有全面回歸「二刀流」的大谷翔平（Shohei Ohtani），休賽季更重金補進Kyle Tucker與終結者Edwin Díaz，戰力堪稱「宇宙級」，被廣泛預測將再次奪下2026年世界大賽冠軍。
2026美國職棒大聯盟6大核心看點
⚾「宇宙道奇」挑戰三連霸
洛杉磯道奇隊挾帶世界大賽二連霸的氣勢，目標直指自1998-2000年洋基隊以來的首座三連霸王朝。休賽季他們不僅沒有停下腳步，還砸下2.4億美元簽下明星外野手凱爾·塔克（Kyle Tucker），並補進頂級終結者艾德溫·迪亞茲（Edwin Díaz），陣容星光熠熠。
⚾大谷翔平叩關第五座MVP
大谷翔平依舊是國聯MVP的最熱門人選。如果今年順利獲獎，這將是他自2021年以來的第五座MVP獎座，持續將自己的傳奇推向新高度。
⚾「機器人裁判」正式上路
經過多年的小聯盟測試，大聯盟將在2026年於全聯盟30座球場正式引進「自動好壞球判定系統（ABS，即機器人裁判）」。這項歷史性的規則變革預計將對比賽節奏與捕手的接捕價值產生巨大影響。
⚾強投締造歷史紀錄
底特律老虎王牌投手史庫柏（Tarik Skubal）已連拿兩屆美聯賽揚獎，今年他將挑戰史上罕見的「賽揚三連霸」。在大聯盟歷史上，僅有強森（Randy Johnson）與麥達克斯（Greg Maddux）達成過此神級成就。
⚾運動家隊的「流浪記」
奧克蘭運動家隊在等待拉斯維加斯新球場落成的過渡期間，2026年將把主場搬遷至加州沙加緬度（Sacramento）。在大聯盟賽事中使用3A等級的小聯盟球場作為主場，將成為現代棒球史上最奇特（也頗具爭議）的風景。
⚾勞資協議到期與封館隱憂
大聯盟現行的勞資協議（CBA）將於今年12月1日到期。由於資方強烈希望引入「薪資上限（Salary Cap）」，而球員工會堅決反對，季中開始的談判極有可能陷入僵局，為季後的封館危機埋下伏筆。
2026美國職棒大聯盟賽制為何？
2026年MLB大聯盟賽季將延續深受球迷喜愛的全面對戰制。每支球隊在162場例行賽的馬拉松征途裡，都會與全聯盟其餘29支隊伍輪番交手。具體的賽程佔比為：與同分區4支球隊進行52場高張力內戰、與同聯盟其他分區隊伍交手64場，而跨聯盟賽事則為46場。這種「大平衡賽制」確保了各隊賽程難度的一致性，同時讓球迷每年都有機會在自家主場見證所有MLB球星的風采。
此外，2026年賽制最具歷史意義的重大變革，是正式於大聯盟30座球場全面引進「自動好壞球判定系統」(ABS)的挑戰制度。經過多年小聯盟測試，這項俗稱機器人裁判的科技將賦予球隊對主審好壞球判決提出即時挑戰的權利。此舉不僅將大幅提升判決的精準度、減少爭議，也將深刻改變捕手「偷好球」(Pitch Framing)的傳統防守價值，為本季賽事的攻防節奏增添了全新的戰術考量與觀賽亮點。
2026美國職棒大聯盟台灣旅美球員有誰？
2026美國職棒大聯盟歷史性的一刻 Netflix獨家轉播「開幕夜」
今年大聯盟賽季最大的亮點，莫過於3月25日（星期三）晚間8點05分（美東時間）的「單場開幕夜（Opening Night）」。這場由紐約洋基作客舊金山巨人的經典對決，將是MLB史上首次透過串流巨擘 Netflix 進行全球獨家現場直播。
洋基 vs. 巨人： 洋基隊將派出王牌左投麥克斯·弗里德（Max Fried）掛帥先發，迎戰巨人隊的羅根·韋伯（Logan Webb）。這場比賽不僅是兩支歷史悠久球隊的交鋒，更將是大聯盟例行賽史上首度正式啟用「自動好壞球判定系統（ABS，即機器人裁判）」挑戰制度的賽事。
豪華轉播陣容： Netflix祭出了星光熠熠的轉播團隊，由資深主播Matt Vasgersian搭檔名人堂球星CC Sabathia與前明星外野手Hunter Pence。棚內分析師更邀請到全壘打王Barry Bonds、傳奇名將Albert Pujols與Anthony Rizzo共同講評。
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📍 2026美國職棒大聯盟直播平台
📍2026美國職棒大聯盟何時打開幕戰？
📍2026美國職棒大聯盟各分區戰力分析
📍2026美國職棒大聯盟6大核心看點
📍2026美國職棒大聯盟賽制為何？
📍2026美國職棒大聯盟歷史性的一刻 Netflix獨家轉播「開幕夜」
📍 2026美國職棒大聯盟台灣旅美球員有誰？
2026年美國職棒大聯盟（MLB）賽季的轉播平台非常多元，無論是習慣看電視還是使用網路串流，都有許多選擇。以下為讀者整理台灣區官方授權的轉播收視管道：
📺 電視轉播（有線電視 / 無線電視 / MOD）
📍華視（CTS）：屬於免費無線電視，通常會在週末早晨轉播熱門賽事。
📍緯來體育台：有線電視老牌體育頻道，提供例行賽至季後賽的固定轉播，並配有專業中文講評。
📍東森電視（東森洋片台）：有線電視頻道，通常於每週末（六、日）上午提供 LIVE 直播賽事。
📍愛爾達電視（ELTA TV）：透過中華電信 MOD（200~203頻道）收看，賽事轉播量極大，且從例行賽到季後賽、世界大賽皆有完整轉播。
💻 網路串流與 OTT 平台
📍Hami Video / ELTA.tv：想在手機、平板或電腦上觀看愛爾達體育台的最佳途徑。
除了主頻道外，還有原音播出的 MAX 頻道，賽事選擇最為豐富（包含春訓及例行賽多場次直播）。
📍Apple TV+：獨家播出《週五棒球夜》（Friday Night Baseball）。2026年第五季將於 3 月 27 日回歸，每週五提供兩場焦點賽事雙重戰，主打高品質製作與專屬球評。
📍MLB.TV：MLB 官方推出的付費訂閱服務；可以無限制觀看全聯盟所有球隊的賽事，支援自選主場或客場廣播音源，還包含小聯盟賽事。適合有特定死忠支持球隊（如想場場追蹤大谷翔平或某支球隊）的重度球迷。
緊接著在3月26日（星期四），大聯盟將迎來傳統的「開幕日」，共有22支球隊將在這天展開本季首戰，並有多場日間賽事接力登場。
開幕日焦點賽程（台灣時間）：
📌3月26日賽程
根據MLB.com超過50位專家的季前預測，今年的戰況預期將異常激烈：
【美國聯盟 (AL)】
美聯東區：多倫多藍鳥
被公認是全聯盟競爭最慘烈的競爭分區。專家看好去年經歷「從墊底到龍頭」大逆轉的藍鳥隊能成功衛冕。他們在休賽季補進了王牌投手Dylan Cease與日本內野手岡本和真（Kazuma Okamoto），儘管開季輪值受傷病困擾，但陣容深度依舊驚人。
🔥2026 MLB美聯東區分析／美東火藥庫四強鼎立！ 賈吉領軍洋基衝冠
在兩屆賽揚強投Tarik Skubal的帶領下，老虎隊找回了Justin Verlander並簽下Framber Valdez，組成了自2014年以來最強大的先發輪值，被看好能奪下分區冠軍。
🔥2026 MLB美聯中區分析／群雄割據！老虎拚連霸 白襪迎重建關鍵年
專家極度看好水手隊能突破過往瓶頸，不僅預測他們將奪下美聯西區冠軍，更有超過半數的票數認為他們能隊史首度打進世界大賽。陣中擁有Cal Raleigh與Julio Rodríguez兩位MVP級別球星，並補進了Brendan Donovan，攻守陣容相當完整。
🔥2026 MLB美聯西區分析／太空人霸權終結！水手強勢崛起戰力大洗牌
國聯東區：紐約大都會
經歷了令人失望的2025年，大都會在休賽季進行了大幅度的陣容重整。在Juan Soto（尋求MVP）與健康歸隊的Francisco Lindor帶領下，加上新加入的Bo Bichette與Jorge Polanco，大都會被看好能重奪自2015年以來的首座分區冠軍。
🔥2026 MLB國聯東區分析／索托率大都會衝冠 費城人、勇士三強鼎立
小熊隊去年終結了四年的季後賽荒，今年休賽季更積極補強，簽下冠軍三壘手Alex Bregman並交易來先發投手Edward Cabrera。他們被看好能拉下已經三連霸的釀酒人隊，登頂國聯中區。
🔥2026 MLB國聯中區分析／釀酒人魔術能否再現？還是小熊準備接管？
毫無懸念，專家們壓倒性地看好洛杉磯道奇隊。這支星光熠熠的衛冕軍，今年目標直指自1998-2000年洋基隊以來的首座「三連霸」王朝。陣中擁有全面回歸「二刀流」的大谷翔平（Shohei Ohtani），休賽季更重金補進Kyle Tucker與終結者Edwin Díaz，戰力堪稱「宇宙級」，被廣泛預測將再次奪下2026年世界大賽冠軍。
⚾「宇宙道奇」挑戰三連霸
洛杉磯道奇隊挾帶世界大賽二連霸的氣勢，目標直指自1998-2000年洋基隊以來的首座三連霸王朝。休賽季他們不僅沒有停下腳步，還砸下2.4億美元簽下明星外野手凱爾·塔克（Kyle Tucker），並補進頂級終結者艾德溫·迪亞茲（Edwin Díaz），陣容星光熠熠。
⚾大谷翔平叩關第五座MVP
大谷翔平依舊是國聯MVP的最熱門人選。如果今年順利獲獎，這將是他自2021年以來的第五座MVP獎座，持續將自己的傳奇推向新高度。
⚾「機器人裁判」正式上路
經過多年的小聯盟測試，大聯盟將在2026年於全聯盟30座球場正式引進「自動好壞球判定系統（ABS，即機器人裁判）」。這項歷史性的規則變革預計將對比賽節奏與捕手的接捕價值產生巨大影響。
底特律老虎王牌投手史庫柏（Tarik Skubal）已連拿兩屆美聯賽揚獎，今年他將挑戰史上罕見的「賽揚三連霸」。在大聯盟歷史上，僅有強森（Randy Johnson）與麥達克斯（Greg Maddux）達成過此神級成就。
⚾運動家隊的「流浪記」
奧克蘭運動家隊在等待拉斯維加斯新球場落成的過渡期間，2026年將把主場搬遷至加州沙加緬度（Sacramento）。在大聯盟賽事中使用3A等級的小聯盟球場作為主場，將成為現代棒球史上最奇特（也頗具爭議）的風景。
⚾勞資協議到期與封館隱憂
大聯盟現行的勞資協議（CBA）將於今年12月1日到期。由於資方強烈希望引入「薪資上限（Salary Cap）」，而球員工會堅決反對，季中開始的談判極有可能陷入僵局，為季後的封館危機埋下伏筆。
2026年MLB大聯盟賽季將延續深受球迷喜愛的全面對戰制。每支球隊在162場例行賽的馬拉松征途裡，都會與全聯盟其餘29支隊伍輪番交手。具體的賽程佔比為：與同分區4支球隊進行52場高張力內戰、與同聯盟其他分區隊伍交手64場，而跨聯盟賽事則為46場。這種「大平衡賽制」確保了各隊賽程難度的一致性，同時讓球迷每年都有機會在自家主場見證所有MLB球星的風采。
此外，2026年賽制最具歷史意義的重大變革，是正式於大聯盟30座球場全面引進「自動好壞球判定系統」(ABS)的挑戰制度。經過多年小聯盟測試，這項俗稱機器人裁判的科技將賦予球隊對主審好壞球判決提出即時挑戰的權利。此舉不僅將大幅提升判決的精準度、減少爭議，也將深刻改變捕手「偷好球」(Pitch Framing)的傳統防守價值，為本季賽事的攻防節奏增添了全新的戰術考量與觀賽亮點。
|姓名
|所屬球隊
|所屬層級
|場上位置
|年紀
|備註與特色
|鄧愷威
|休士頓太空人
|MLB
|投手
|27歲
|台灣首位在大聯盟先發的投手，最快球速155 km/h。
|鄭宗哲
|波士頓紅襪
|MLB / 3A
|內野手 (游/二/三)
|24歲
|2025年完成大聯盟初登板，具備速度與選球優勢。
|陳柏毓
|匹茲堡海盜
|3A
|投手
|24歲
|擅長投長局數，具備大聯盟先發潛力。
|李灝宇
|底特律老虎
|3A
|內野手 (二/三)
|23歲
|已列入40人名單，被評為全聯盟三壘新秀第3名。
|林昱珉
|亞利桑那響尾蛇
|3A
|投手
|22歲
|具備高揮空率變速球，有望登上大聯盟的先發候選。
|劉致榮
|波士頓紅襪
|2A
|投手
|26歲
|綽號「台灣火球男」，最快球速158 km/h。
|莊陳仲敖
|奧克蘭運動家
|3A / 2A
|投手
|25歲
|曾入選WBC代表隊，最快球速155 km/h。
|林振瑋
|聖路易紅雀
|2A
|投手
|23歲
|身高206cm，創下台灣旅美球員最快球速163 km/h。
|林維恩
|奧克蘭運動家
|2A
|投手
|20歲
|加盟首季連跳三級，控球精準，農場前段班。
|潘文輝
|費城費城人
|2A / 高A
|投手
|22歲
|最快球速可達160 km/h。
|張弘稜
|匹茲堡海盜
|高A (A+)
|投手
|23歲
|身材壯碩，配合高品質滑球備受期待。
|沙子宸
|奧克蘭運動家
|高A (A+)
|投手
|22歲
|曾入選WBC代表隊。
|林盛恩
|辛辛那提紅人
|1A
|投手
|19歲
|簽約金高達120萬美金，具先發潛力。
|沈家羲
|西雅圖水手
|1A
|投手
|21歲
|入選水手農場前30大名單。
|柯敬賢
|洛杉磯道奇
|1A
|外野手 (中/左)
|19歲
|混血大物，選球能力極佳，具25轟潛力。
|黃仲翔
|亞利桑那響尾蛇
|1A / 新人聯盟
|投手
|20歲
|變速球具極佳下墜與橫向位移。
|李晨薰
|舊金山巨人
|新人聯盟 (R)
|投手
|22歲
|以65萬美金加盟，最快球速156 km/h。
|陽念希
|舊金山巨人
|新人聯盟 (R)
|投手
|20歲
|身型具投影空間，最快球速152 km/h。
|林鉑濬
|西雅圖水手
|新人聯盟 (R)
|投手
|18歲
|具極佳速球搶好球能力，最快154 km/h。
|林張子俊
|密爾瓦基釀酒人
|新人聯盟 (R)
|投手
|19歲
|具備多元變化球。
|廖宥霖
|密爾瓦基釀酒人
|新人聯盟 (DSL)
|內野手 (三/二/游)
|18歲
|打擊初速優異，目前於多明尼加基地訓練。
|蘇嵐鴻
|聖地牙哥教士
|新人聯盟 (R)
|投手
|18歲
|大聯盟新秀對抗賽初登板飆出156 km/h火球。
今年大聯盟賽季最大的亮點，莫過於3月25日（星期三）晚間8點05分（美東時間）的「單場開幕夜（Opening Night）」。這場由紐約洋基作客舊金山巨人的經典對決，將是MLB史上首次透過串流巨擘 Netflix 進行全球獨家現場直播。
洋基 vs. 巨人： 洋基隊將派出王牌左投麥克斯·弗里德（Max Fried）掛帥先發，迎戰巨人隊的羅根·韋伯（Logan Webb）。這場比賽不僅是兩支歷史悠久球隊的交鋒，更將是大聯盟例行賽史上首度正式啟用「自動好壞球判定系統（ABS，即機器人裁判）」挑戰制度的賽事。
豪華轉播陣容： Netflix祭出了星光熠熠的轉播團隊，由資深主播Matt Vasgersian搭檔名人堂球星CC Sabathia與前明星外野手Hunter Pence。棚內分析師更邀請到全壘打王Barry Bonds、傳奇名將Albert Pujols與Anthony Rizzo共同講評。