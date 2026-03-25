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▲富邦悍將領隊陳昭如透露今年不論是卡司、表演內容都會持續強化，認為主題日、假日票房，應該會比去年更好。（圖／記者林柏年攝，2026.3.25）

富邦悍將去年戰績墊底，仍達成隊史全年首度主場場均破萬的票房紀錄，新莊城堡場均8158人也為新高，領隊陳昭如今（25）日受訪時，表達對於今年票房成長的期待，尤其是新莊城堡，「今年不管是主場觀眾場均、新莊觀眾場均人數，都希望能再突破新高。」富邦悍將今年主場開幕戰在4月3日登場，稍早人氣啦啦隊Fubon Angels以隊史最龐大的27人團隊首度亮相，展現極強氣勢。且新莊棒球場部分也有更新，包含延續使用外野應援舞台、內野應援舞台則再加長，陳昭如也承諾不論平日、假日，天天都有韓援啦啦隊，一切都為了票房往前衝。富邦悍將去年主場平均10653人進場，寫下隊史10年以來首見紀錄，且新莊城堡場均8158人也是史上最高，今年想再創高峰面臨挑戰，但陳昭如仍樂觀看待。由於票房與大巨蛋場次息息相關，富邦悍將上半季爭取到6場大巨蛋場次，首要到來的是5月30、31日的「G!POP流行音樂節」，陳昭如透露今年不論是卡司、表演內容都會持續強化，陳昭如笑說：「今年主題日、假日票房，應該會比去年更好。」