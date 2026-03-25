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中華職棒36年總冠軍樂天桃猿隊，將於明日（3月26日）正式啟程前往總統府，接受總統賴清德的親自接見。這不僅是樂天桃猿在接手球隊後的首座總冠軍，更是繼「Lamigo桃猿」時期三連霸後，再以「樂天桃猿」隊名榮耀入府。樂天桃猿在去年10月27日的台灣大賽中，與中信兄弟激戰至第11局，最終以9：7險勝，以系列賽4勝1敗的戰績拋下紅色彩帶。賽後，總統賴清德第一時間在Threads發文恭賀，盛讚樂天在季後賽展現驚人韌性與鬥志，並感謝兩支球隊帶給球迷動人的對決。值得一提的是，身為資深統一獅迷的賴總統，在文末也不忘展現幽默本色，向統一獅隔空喊話：「我還是會在總統府等你們！」，引發網友熱烈討論。儘管這是「樂天時代」的首座冠軍，意義非凡，但帶隊奪冠的總教練古久保健二在球季結束後已卸下總教練職務，冠軍教頭無法親自率隊入府。總統府將於明日上午10:45正式展開接見儀式。流程包含總統致詞、球隊致贈紀念品以及雙方合影留念，最後則安排媒體聯訪。