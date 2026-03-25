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▲樂天桃猿王牌投手威能帝將扛下聯盟開幕戰先發。（圖／樂天桃猿提供）

▲樂天桃猿「鐵牛棚」仍是本季最安心的一環，第8、9局預計由朱承洋、陳冠宇、賴胤豪扛下。（圖／樂天桃猿提供）

▲樂天桃猿捕手張閔勛，去年奪下最佳10人捕手獎，本季依然是桃猿主力捕手。（圖／樂天桃猿提供）

中華職棒37年賽季將於3月28日點燃戰火，衛冕軍樂天桃猿本季喊出「做伙#UNITE」，目標完成總冠軍二連霸，本季由「龍貓」曾豪駒重掌一軍兵符，先發輪值少了「老虎」黃子鵬以及「左護法」魔神龍（Marcelo Martinez，舊譯：魔神樂），必須仰賴新洋投與年輕土投，不過堅強「鐵牛棚」仍是桃猿最安心的一環；打線方面，桃猿捕手、外野手戰力充足，唯一需要擔心的是內野部門的火力支援，以及林立、梁家榮等主力球星的身體狀況。對衛冕軍來說，本季戰力影響最大的先發投手的戰力，一口氣少了黃子鵬以及魔神龍這一土一洋投。黃子鵬自2021年球季從牛棚轉先發後，連5年投球局數超過百局，是過去桃猿輪值最重要的一環，去年季末透過FA轉戰台鋼雄鷹；魔神龍去年先發登板25場，僅次於威能帝，幾乎是全年無休的狀態，去年季末未與桃猿續約，本季轉戰味全龍。黃子鵬的百局空缺與魔神龍的全年無休，本季將落在年輕土投與新洋投身上，桃猿總教練曾豪駒日前受訪時點名，期待林子崴、曾家輝、陳克羿以及劉家翔能扛下輪值的第4、5號先發；洋投方面，本季桃猿僅與王牌威能帝（Pedro Fernandez）續約，雙方簽下2年複數年約，另外3位新洋將分別是麥斯威尼（Morgan McSweeney）、魔爾曼（Kyle Marman ）以及前龍隊洋投艾菩樂（Tyler Eppler，舊譯：艾璞樂）。威能帝去年先發26場，是全聯盟出賽最多的先發投手，本季曾總打算控管威能帝的出賽數，以4洋投「風火輪」的調度方式，平均分配洋投出賽數。依照目前官辦熱身賽的出賽狀況，威能帝以外的3洋投能力差距不大，值得注意的是麥斯威尼的控球，熱身賽11局投球出現5次保送，此外，桃猿二軍仍有育成洋投榊原元稀，隨時作為救火人選。牛棚方面，桃猿近年在後援端打造難以攻破的「鐵牛陣」，將以陳冠宇、朱承洋、賴胤豪作為第8、9局核心，雖然朱承洋尚未在熱身賽登板，但曾總表示，朱承洋仍有機會趕上開季；莊昕諺、王志煊為中繼端主力，搭配蘇俊璋、邱駿威、陳柏豪以及新秀盧冠宇，以整體戰力來看，桃猿的牛棚依然相當堅強。目光轉向野手部門，捕手方面，桃猿本季基本上仍以張閔勛、宋嘉翔作為核心，第3號捕手視狀況拉上嚴宏鈞或毛英傑；內野方面，一壘防區在廖健富受傷的情況下，李勛傑、歐晉扛起重責大任，二壘交由林子偉、許賀捷，三壘主力梁家榮因膝傷延後開季，由老將林智平、新秀劉子杰頂上，游擊則由林承飛、馬傑森、老將余德龍組成，值得一提的是，林智平、余德龍雖然資深，但調度靈活度高，林智平能兼具一、三壘，余德龍則是一、三、游都可支援。外野方面，20歲新秀何品室融的表現，絕對是桃猿在熱身賽最大收穫，開季基本上已經鎖定外野一席位，左外野是陳晨威的囊中之物，中外野則是林政華、何品室融，右外野交給成晉以及頭號球星林立。本季桃猿指定打擊首選仍是40歲老將林泓育，近年飽受傷痛困擾的林立也是指定打擊的人選之一。⚾打擊評級A-：林立、林泓育、陳晨威為首的打線仍然堅強，但內野火力不夠強大是隱憂。⚾投手評級A-：新球季少了輪值2大先發主力黃子鵬、魔神龍，年輕土投與新洋投必須補上空缺，牛棚方面仍是聯盟「最頂」，前7局若能領先，贏球機率相當高。⚾守備評級B+：一直以來，守備就是樂天的罩門，長年位於聯盟B段班，不過本季熱身賽失誤排名在前段，開季後值得觀察。