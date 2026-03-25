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底特律老虎隊於今（25）日迎來春訓最後一場賽事，儘管球隊最終以11：8擊敗科羅拉多洛磯隊，但先發老將賈斯丁·韋蘭德（Justin Verlander）的表現卻令人擔憂。他在4又2/3局的投球中狂丟6分（5分自責分），賽後他直言，速球的控制力是目前最大的課題。現年43歲的韋蘭德今日在春訓最終戰表現掙扎，主投4.2局被敲出8支安打，其中包括兩支全壘打。這使他今年春訓的防禦率攀升至6.75，且在合計14.2局的投球中就被轟出7支全壘打，其中6轟是苦主鎖定他的速球攻擊。談到今日的失利，韋蘭德坦言：「看來我需要好好控制我的速球（locate my fastball）。」他表示，雖然滑球與變速球製造了不少揮空，但速球控球不佳成了重傷。他在第三局兩出局後先投出觸身球，接著被擊出安打並送出保送，最終被敲出二壘安打失分；第五局更被托瓦爾（Ezequiel Tovar）逮到一顆紅中伸卡球轟出全壘打。數據顯示，韋蘭德此戰速球均速為92.7哩，較前一場下滑了1.2哩。不過他在35次誘使打者出棒中製造了10次揮空，揮空率達28.6%。對於低迷的數據，韋蘭德保持樂觀：「情況沒有看起來那麼糟。雖然我希望能再提升一點球速，但我製造了很多揮空。整體而言，還是有一些積極的亮點。」他強調，春訓的意義就在於解決問題，「在球季中，如果某項武器失靈，你會拼命想辦法解決；但在春訓，如果它失靈了，你就是去修正它。」雖然投手端表現不穩，但老虎隊打線火力驚人，全場掃出16支安打。捕手迪隆·丁勒（Dillon Dingler）與外野手溫希爾·培瑞茲（Wenceel Pérez）雙雙上演單場雙響砲。培瑞茲雖然在賽前已被下放至3A，但此役仍貢獻5分打點，展現強大長打實力。