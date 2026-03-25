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▲味全龍仍有郭天信鎮守中外野，防守有一定保障。（圖／味全龍提供）

▲陳子豪本季打擊能否反彈，尤其是找回2024年長打火力。（圖／味全龍提供）

▲黃暐傑是味全龍本土先發輪值可能人選之一。（圖／味全龍提供）

隨著中華職棒37年熱身賽告一段落，例行賽也將於周末開打，《NOWnews》陸續為各位帶來中職6隊開季分析，本篇要來看到味全龍。味全龍上季開打前大補強，從FA市場補上朱育賢、陳子豪2門大砲，但整季僅打出55勝64敗1和、排名第5戰績，今年為彌補當家王牌徐若熙轉戰日職空缺，休賽季資源投注在洋投上，搶下2位洋左投魔神龍（前魔神樂）、梅賽鍶（前梅賽斯），組成5洋投陣型，全力衝擊季後賽。⚾投手戰力A：味全龍在總教練葉君璋率領下，近年來成為中職最有名的投手王國，在本季失去徐若熙這張超級本土王牌後，球團將資金補強在洋投上，論洋投戰力仍屬於上乘水準。⚾打擊戰力A-：FA市場補上的首位億元男陳子豪，首年打擊端表現不盡理想，實際上，味全龍去年團隊打擊表現排得上聯盟前段班，但得分效率卻偏低，且有火力不穩定問題，本季能否改善，成左右戰績關鍵。⚾守備戰力A：味全龍去年守備失誤僅70次，全聯盟僅次於中信兄弟、統一獅，穩定守備能力，也讓他們季前被認為是爭奪季後賽的強勢球隊之一，本季在主力陣容沒有大變動、傷勢情況下，守備依舊值得期待。味全龍去年打擊端OPS+達到103，全聯盟僅次於統一獅，全壘打71支也排第2，結果整季120場只換回475分，在全聯盟掉到第5名。中職首位億元男陳子豪，2024年單季17轟、60分打點，去年在獲得超過400打席情況下，卻僅有4轟、打擊率2成37表現，本季能否止跌回升，也成味全龍打擊上的一大關鍵，此外劉基鴻去年雖有10轟、50分打點，但OPS+僅95未達聯盟平均，本季也得想辦法找回2023年單季OPS+129的火力。味全龍二壘手李凱威、三壘手劉基鴻與捕手蔣少宏都是金手套級防守達人，游擊端仍需要張政禹、劉俊緯提供更多穩定性，外野方面，在郭天信坐鎮情況下也不用擔心，一壘方面則加入吉力吉撈.鞏冠，為教練調度添增更多靈活性。味全龍休賽季用銀彈攻勢搶下前樂天桃猿左護法魔神樂（更名為魔神龍），以及上半季在統一獅投出好表現的大咖洋投梅賽斯（梅賽鍶），上述2人都擁有中職頂尖成績背書，加上ERA+同樣破120的王牌鋼龍，以及新簽下、具有大聯盟資歷的蔣銲，伍鐸則持續不佔洋投缺的方式貢獻，也是味全龍先發輪值優勢，本土投手方面，球團除希望去年首輪選進的黃暐傑大復活，扛下一席先發之外，中生代的曾仁和、新生代的曹祐齊、甚至國際賽有亮眼發揮的李致霖都有機會，希望上述3投崛起，讓徐若熙離隊後的傷害降至最低。味全龍去年牛棚整體成績排在全聯盟第一，有李超、郭郁政、林子昱與林凱威等人穩定發揮，今年加入的曾仁和、黃暐傑若未進入先發輪值，預料也是長中繼主要戰力，但守護神陳冠偉去年遭遇低潮，是另外需要注意部分。相比去年重金投資打線與長打火力，味全龍今年則改以洋投補強為主，5名洋投迎接開季，在主力陣容都在當打之年情況下，若能改善去年得分效率問題，相信重返季後賽只是低標，味全龍飛往的終點，仍是睽違3年的台灣大賽總冠軍。