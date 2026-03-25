我是廣告 請繼續往下閱讀

2026東亞超級聯賽（EASL）不僅場上球員星光熠熠，場邊的球評也是大有來頭，他就是前韓國國家隊的混血球員李勝俊，曾經多次跟中華隊交手的他對林志傑印象深刻，透過鏡頭邀約野獸「下次一起來播球賽」。李勝俊在韓國擔任球員時表現非常出色，擁有高大身材加上帥氣外型的他退役後決定轉任球評，他透露原因：「就算結束球員生涯，我還是非常喜歡籃球，所以就想從事跟籃球有關的工作，當球評可以看比賽，也可以跟選手聊天，我覺得這工作非常有趣」。今年李勝俊擔任東超聯賽的球評，他認為東超對亞洲籃球來說是很棒的舞台，能夠讓東亞各國好手齊聚一堂對抗，不管是對球員、粉絲、及籃球發展都是很棒的事，並直呼「真希望我當球員時就有東超這種賽事」。李勝俊參與韓國國家隊的經驗豐富，也有多次跟中華隊交手的機會，他表示：「台灣有很多好球員，以前跟中華隊比賽都打得很辛苦」。另外他特別點名新北國王GM毛加恩，他說：「我們的背景很相似，都是在美國長大，對他的印象最深刻，現在看到他擔任新北國王GM很替他開心」。除了毛加恩，李勝俊也提到林志傑，聽說野獸要在今年球季退休，他透過鏡頭獻上祝福，希望他退休快樂，最後還邀請他「退休後有機會的話一起來播球，聊聊我們的回憶」。