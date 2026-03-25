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金州勇士隊在面對前鋒摩西·穆迪（Moses Moody）因傷賽季報銷的沉重打擊中，迎來了一絲令人振奮的曙光。總教練史蒂夫·科爾（Steve Kerr）透露，穆迪最新的核磁共振（MRI）檢查結果顯示，其左膝受損部位僅限於腱部，並未傷及軟骨或骨頭。科爾在接受電台《95.7 The Game》採訪時表示，雖然穆迪因左膝蓋腱撕裂必須接受手術並缺席本季剩餘賽事，但影像檢查結果比預期理想。「MRI檢查結果很乾淨。單純是腱的問題，軟骨和骨頭都沒有受損，這是個好消息。」科爾說道：「這讓手術過程變得相對單純。」加州大學舊金山分校（UCSF）的骨科教授尼拉夫·潘迪亞（Nirav Pandya）醫師也透過社群平台補充，骨頭與軟骨完好意味著手術從技術層面來看相對直接，主要重點將放在將膝蓋腱重新連接到髕骨上。儘管手術趨於簡單，但專家提醒，髕骨腱傷勢對籃球員來說依舊極具挑戰性。潘迪亞醫師指出：「手術本身可能很簡單，但復健與癒合過程將是一段艱辛的考驗。」該部位直接影響球員的爆炸力、跳躍及橫移速度。目前預估穆迪需要9到12個月才能重返球場。不過，由於沒有額外的結構性損傷，這對於23歲的穆迪在長期職業生涯的延續性以及回歸後的表現恢復，無疑增加了更多樂觀空間。穆迪在日前對陣達拉斯獨行俠的比賽中受傷，當時他才剛從腕傷中復出，便單場砍下23分、3抄截與2阻攻，展現出色的全能身手。在他缺陣期間，勇士隊必須在競爭激烈的西區季後賽與附加賽卡位戰中，設法填補這位防守悍將留下的戰力真空，同時還得應對史蒂芬·柯瑞（Stephen Curry）因傷缺陣的困境。穆迪預計將於本週晚些時候接受手術，球團目前的焦點已全面轉向支持他的長期復健計畫，期待這位年輕新星能在下賽季完全康復並重返巔峰。