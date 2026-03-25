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蘋果近日針對多款無法升級到最新系統的舊版Apple Watch釋出更新，涵蓋2016年推出的Apple Watch Series 1、Series 2，以及後續舊型號，為延長系統憑證有效期限，避免裝置未來因憑證到期，影響啟用或核心功能運作。蘋果建議，用戶應儘快完成更新，以確保裝置在2027年1月之後仍可正常運作。這次更新主要分成兩個版本。其一是watchOS 5.3.10，適用於Apple Watch Series 1、Series 2、Series 3與Series 4；另一個是watchOS 8.8.2，適用於Series 3、Series 4、Series 5、Series 6、Series 7，以及第一代Apple Watch SE。蘋果提醒，用戶可透過iPhone上的Watch App為裝置完成更新。雖然這次更新沒有新增公開的資安漏洞修補項目，也沒有加入新功能，但對老機型用戶來說仍相當重要。因為這類更新的目的，是確保裝置在未來仍能維持基本系統與通訊服務穩定，不至於因憑證失效而影響正常使用。