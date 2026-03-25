隨著NBA美國職籃（National Basketball Association）2025-26賽季例行賽進入白熱化階段，台灣時間3月26日的NBA賽程將迎來多場攸關季後賽排名的關鍵大戰！在前一日金塊以125：123險勝太陽、尼克豪取7連勝等激烈賽況後，明日將有高達10場賽事接力登場。其中，最受矚目的莫過於「湖人踢館溜馬」以及「勇士主場迎戰籃網」，這兩場比賽的勝負將大幅牽動東西區的季後賽版圖。以下是NOWNEWS為讀者整理台灣時間3/26（美國時間3/25）重點賽事的比賽時間、戰況分析與直播資訊。
🏀 焦點賽事一：洛杉磯湖人 VS 印第安納溜馬
📍比賽時間： 台灣時間 3月26日 上午 7:00
📍直播資訊： NBA League Pass、緯來體育台（依實際節目表為主）
賽事分析：本場跨區大戰是明日的重頭戲。由詹皇（LeBron James）與戴維斯（Anthony Davis）領軍的湖人隊，將作客迎戰節奏快速的溜馬隊。儘管目前湖人隊狀態極佳，以10.5分的讓分盤優勢被外界看好，但面對由哈利伯頓（Tyrese Haliburton）策動的高爆發力攻守轉換，湖人仍面臨嚴峻的客場考驗。湖人目前正全力爭取西區前四種子並避免落入附加賽；若溜馬能在主場爆冷奪勝，將會大幅撼動西區的排名層級，並給予邊緣球隊更多希望。
🏀焦點賽事二：布魯克林籃網 VS 金州勇士
📍比賽時間： 台灣時間 3月26日 上午 10:00
📍直播資訊： NBA League Pass、緯來體育台
賽事分析：勇士隊將在灣區主場迎戰正處於重建期的籃網隊，盤口開出勇士讓11.5分的絕對優勢。柯瑞（Stephen Curry）的神準外線將對上亟欲證明自己的籃網年輕陣容。勇士必須仰賴主場優勢穩固季後賽席次並為深度挺進做準備，任何鬆懈都可能付出代價；而籃網得分好手湯瑪斯（Cam Thomas）若能突破勇士的外圍防線，將有機會為這場比賽製造爆冷懸念。
📌 其他關鍵戰役與聯盟戰況總覽
除了上述兩大焦點，3月26日也有多場激戰將左右聯盟排名：
老鷹 VS 活塞（上午 7:00）： 目前以52勝19敗傲視東區的活塞隊將力拚穩固頭號種子，儘管讓分2.5分，但仍需提防老鷹年輕陣容在季末的突襲。
公牛 VS 76人（上午 7:00）： 76人握有6.5分讓分優勢，試圖透過主場優勢鞏固季後賽門票，而公牛則展現十足韌性拚搏到底，禁區肉搏戰將是一大看點。
雷霆 VS 塞爾提克（上午 7:30）： 雷霆客場小讓2.5分，他們頂級的防守將迎戰綠衫軍的冠軍底蘊，堪稱季後賽級別的前哨戰。
熱火 VS 騎士（上午 7:30）： 剛靠著米契爾（Donovan Mitchell）狂砍42分奪下4連勝的騎士，將在主場對決季後賽經驗豐富的熱火隊。
快艇 VS 暴龍（上午 10:30）： 壓軸登場的比賽由快艇讓4.5分，快艇的陣容深度將考驗暴龍年輕球員的抗壓性。
NBA 3/26例行賽賽程表
NBA 2025-26賽季例行賽直播哪裡看？
2025-2026年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。
NBA賽程表
NBA 2025-26賽季例行賽直播轉播資訊：
🟡電視轉播：
緯來體育台
🟡線上收看：
NBA League Pass、Line Today。
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📍比賽時間： 台灣時間 3月26日 上午 7:00
📍直播資訊： NBA League Pass、緯來體育台（依實際節目表為主）
賽事分析：本場跨區大戰是明日的重頭戲。由詹皇（LeBron James）與戴維斯（Anthony Davis）領軍的湖人隊，將作客迎戰節奏快速的溜馬隊。儘管目前湖人隊狀態極佳，以10.5分的讓分盤優勢被外界看好，但面對由哈利伯頓（Tyrese Haliburton）策動的高爆發力攻守轉換，湖人仍面臨嚴峻的客場考驗。湖人目前正全力爭取西區前四種子並避免落入附加賽；若溜馬能在主場爆冷奪勝，將會大幅撼動西區的排名層級，並給予邊緣球隊更多希望。
📍比賽時間： 台灣時間 3月26日 上午 10:00
📍直播資訊： NBA League Pass、緯來體育台
賽事分析：勇士隊將在灣區主場迎戰正處於重建期的籃網隊，盤口開出勇士讓11.5分的絕對優勢。柯瑞（Stephen Curry）的神準外線將對上亟欲證明自己的籃網年輕陣容。勇士必須仰賴主場優勢穩固季後賽席次並為深度挺進做準備，任何鬆懈都可能付出代價；而籃網得分好手湯瑪斯（Cam Thomas）若能突破勇士的外圍防線，將有機會為這場比賽製造爆冷懸念。
除了上述兩大焦點，3月26日也有多場激戰將左右聯盟排名：
老鷹 VS 活塞（上午 7:00）： 目前以52勝19敗傲視東區的活塞隊將力拚穩固頭號種子，儘管讓分2.5分，但仍需提防老鷹年輕陣容在季末的突襲。
公牛 VS 76人（上午 7:00）： 76人握有6.5分讓分優勢，試圖透過主場優勢鞏固季後賽門票，而公牛則展現十足韌性拚搏到底，禁區肉搏戰將是一大看點。
雷霆 VS 塞爾提克（上午 7:30）： 雷霆客場小讓2.5分，他們頂級的防守將迎戰綠衫軍的冠軍底蘊，堪稱季後賽級別的前哨戰。
熱火 VS 騎士（上午 7:30）： 剛靠著米契爾（Donovan Mitchell）狂砍42分奪下4連勝的騎士，將在主場對決季後賽經驗豐富的熱火隊。
快艇 VS 暴龍（上午 10:30）： 壓軸登場的比賽由快艇讓4.5分，快艇的陣容深度將考驗暴龍年輕球員的抗壓性。
NBA 3/26例行賽賽程表
2025-2026年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。
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