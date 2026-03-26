我是廣告 請繼續往下閱讀

球隊的淨效率高達驚人的「+19.2」。

詹姆斯主動增加無球打法，將持球單打占比從18.1%大幅降至3.9%

▲詹姆斯主動增加無球打法，將持球單打占比從18.1%大幅降至3.9%，轉而專注於空切與二次傳球，這不僅讓唐西奇與里夫斯獲得更多發揮空間。（圖／美聯社／達志影像）

場均出手次數降至約12.5次，卻換來了更高的團隊勝率

目前傳出詹姆斯可能主動降薪至2500萬至3000萬美元區間

湖人有望在2026年夏天騰出近9000萬美元的薪資空間

▲現年41歲的詹姆斯在傷癒復出後，場均出手次數降至約12.5次，卻換來了更高的團隊勝率。（圖／美聯社／達志影像）

儘管日前以3分之差惜敗活塞終止9連勝，但洛杉磯湖人隊在3月份展現出的爭冠實力已不容小覷。最新數據顯示，湖人已成功磨合出最強三巨頭陣容，且當家球星「詹皇」勒布朗·詹姆斯（LeBron James）的轉型與續約動向，正成為球隊衝擊總冠軍的核心動力。近10戰湖人的淨效率（Net Rating）高達「+19.2」，若照目前的化學反應，詹姆斯完全可能在季後選擇留隊，如此不但能幫助湖人補強，球隊也有好的薪資結構基礎能在明年夏天追逐另一名頂級球星。根據湖人記者Trevor Lane統計，在最近的10場比賽中，當詹姆斯、盧卡·唐西奇（Luka Doncic）與奧斯汀·里夫斯（Austin Reaves）同時在場時，這項數據顯示湖人已解決賽季初最令人頭痛的兼容問題。隨著，轉而專注於空切與二次傳球，這不僅讓唐西奇與里夫斯獲得更多發揮空間，更讓湖人近6場的進攻效率飆升至120.6，展現出聯盟頂尖的火力。現年41歲的詹姆斯在傷癒復出後，。著名評論員A·史密斯（Stephen A. Smith）盛讚：「LeBron本賽季的表現，是他身為GOAT（史上最佳）最有力的論據。」他強調，詹姆斯願意為了勝利捨棄戰術地位，這種領袖格局不僅鼓舞全隊，更讓湖人順利完成領袖旗幟的交接。隨著賽季進入尾聲，詹姆斯的續約合約也成為焦點。根據ESPN名記拉蒙娜·謝爾本（Ramona Shelburne）透露，為了維持球隊競爭力，詹姆斯的留隊計畫可能朝以下兩大方向發展：由於湖人薪資空間吃緊，若詹姆斯堅持頂薪（5000萬美元級別），球隊將撞上「第二土豪線」，失去補強工具。。這省下的2000萬美元空間，首要任務便是續留本季打出生涯年、場均23.7分的里夫斯，防止其被快艇或公牛等隊高薪挖角。詹姆斯的降薪同時也是為了長遠佈局。若能在合約上做出讓步，。屆時，球隊理論上將具備追逐「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）等超級巨星的財力，確保詹姆斯職業生涯末期仍能在洛杉磯維持強大的爭冠競爭力。