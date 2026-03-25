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效力韓職韓華鷹隊的王彥程，是台灣首位韓職亞洲外援，靠著官辦熱身賽3場出賽投出好成績，受到韓媒關注，被看好有機會搶下開季先發輪值一席，王彥程近期接受韓媒《KBS NEWS》訪問時，也談到台灣投手近年來球速增進關鍵，「台灣引進越來越多科學化訓練，並希望轉化到實戰中，我認為這都往好的方向去走。」王彥程去年底以前都效力日職樂天金鷲，去年二軍單季繳出10勝，仍未獲升格支配下機會，休賽季以亞洲外援身分加入韓職，年初先入選經典賽中華隊培訓隊，跟隨中華隊在左營國訓基地練習一段時間。韓職熱身賽今日告一段落，王彥程官辦熱身賽一共出賽3場，累積12.1局投球中送出13次三振，僅被敲8支安打，防禦率2.92，加上優異控球，每局被上壘率僅0.97，被打擊率1成86也在水準以上。韓媒《KBS NEWS》提到，王彥程目前雖僅有熱身賽成績，但身為左投擁有約150公里球速，還有能製造揮空的滑球，都有利於他爭取進入開季先發輪值。日前也有韓媒搶先報導，公開韓華鷹開季先發輪值，王彥程就位列第5號先發。王彥程也分享自己最大的優勢，在於能投長局數的能力，「我可以投比較長的局數，也可以在投長局數時，控制自身用球數。」由於他年初入選經典賽培訓隊，王彥程也被問到關於台灣投手球速激升的原因，他則歸功於運科訓練，「台灣棒球這幾年引進越來越多的科學化訓練，並希望實際活用在場上，我認為，整體都朝著更好的方向發展。」