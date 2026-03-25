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洛杉磯道奇日本三本柱參與大聯盟春訓至今，調整進度不盡相同，日媒《體育報知》分析3人近況，坦言大谷翔平熱身賽最終戰狂飆11K，打擊也有穩定發揮，整體最讓人放心，山本由伸則為漸入佳境，至於昨戰先發控球大暴走的佐佐木朗希，日媒則對於他開季的先發表現表達擔憂，「退場再登板...開季首場先發真的沒問題吧？」大谷翔平結束經典賽賽程後，今日於對戰天使時二刀流登場，投球方面主投4.1局用86球，雖被擊出4支安打失3分，卻狂飆11次三振，還曾於2到4局連續上演9連K戲碼，讓總教練羅伯斯（Dave Roberts）大讚「已經進入實戰階段」。大谷翔平開季後，預計在4月1日對戰守護者比賽中先發登板，首度在道奇解鎖開季二刀流，屆時則將是球隊開季第5場比賽。山本由伸方面，則早早被羅伯斯欽點為首戰先發投手，27日主場對陣響尾蛇的開幕戰中掛帥出戰，他熱身賽累積出賽3場取得2勝0敗，防禦率僅2.79。朝向連2年奪下開幕戰勝投的目標穩步前進。日媒《體育報知》最後提到24歲的佐佐木朗希，稱他是道奇開季26人名單中，最讓人擔心的隱憂，雖然婉拒經典賽出戰，提早返美訓練，春訓出賽4場防禦率卻高達15.58，前一戰甚至出現首局一人都沒解決、失4分情況下退場，下一個半局再上場補球數的難堪狀況。日媒直言，佐佐木朗希現今控球極度掙扎、表現有失水準。雖然目前球隊仍排定他為31日主場對陣守護者的第4戰先發，「但當務之急，是必須在極短時間內趕快修正狀態。」道奇今年打算建立世界大賽三連霸王朝，熱身賽最終也以20勝9敗2和成績作收，在於亞利桑那舉行的仙人掌聯盟春訓中15支球隊，道奇也以最高勝率奪下冠軍。「投手大谷」壓制力驚人