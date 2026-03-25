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▲至於LeBron James降薪續約留湖人的傳聞可信度不高，LeBron James生涯一向都佔據主動權，他是過去20年聯盟看板人物。（圖／美聯社／達志影像）

▲NOWnews特約作家李亦伸。（圖／NOWnews社群中心製圖）

湖人最近有幾個重要傳聞：1、LeBron James極可能降薪3000萬美元留在湖人爭冠。2、今夏湖人有近5000萬美元薪資空間，湖人是爭奪「字母哥」Giannis Antetokounmpo最熱門球隊，聯盟多位總管都認為湖人勢在必得，湖人手裡還有三個首輪籤可以運用。3、湖人攻防戰力和效率都在提升，正無限接近成為一支爭冠球隊。這些傳聞有些是真，更多是假，幾乎大多數是媒體或專欄作家自己的揣測和脈絡推測分析。但湖人確實會以交易字母哥做為優先選項，這是湖人成為爭冠熱門球隊最重要手段和操作，一旦搶字母哥就不可能留下LeBron James，湖人需要騰出LeBron James和八村壘約滿薪資空間，而且湖人還得續約留下Austin Reaves，一切都很吃緊。除了湖人，今年球季狀況不如預期的火箭勢必也得做出重大改變，火箭搶字母哥優勢在幾個潛力新人包括Jabari Smith Jr.、Reed Sheppard、Amen Thompson，都是聯盟未來球星和搶手貨，火箭預期是湖人搶字母哥重大競爭對手。至於LeBron James降薪續約留湖人的傳聞可信度不高，LeBron James生涯一向都佔據主動權，他是過去20年聯盟看板人物，不管年紀多老，LeBron James絕不會讓自己處於被動或擔任棋子的位置。明年42歲的LeBron James今年年薪5260萬美元，今夏不管他決定加入那一支球隊，勢必都要降薪，但LeBron James究竟想要拿多少薪水打球，當然是自己決定一切，不會是談判妥協或為了加入某支球隊降薪以求。更何況今年夏天湖人高層已經決定「放生」LeBron James，不談續約、不談未來、更不談願景，今夏約滿請自己走人非常明顯，LeBron James生涯第一次遭到這樣的「羞辱」。湖人老闆都已經決定「請國王陛下自行離開」，LeBron James怎麼可能吞得下這口氣，還會降薪續約湖人，自請留隊。LeBron James今年夏天除了湖人，其他29隊都有可能，這是我的解析。但LeBron James還有一個關鍵考量，老詹的兒子兼湖人隊友Bronny James。父子關係在職業運動文化和各種糾葛，一言難盡，我們都是局外人，也都不能說三評四，只要湖人老闆願意，Bronny James持續努力為自己職業生涯打拚，一切都是商業考量。老詹下一步或許會考量到Bronny James在NBA的現在與未來，這是老詹做為父親的另一層顧慮和衡量。讓Bronny James單飛、自主、解放，靠著天賦、努力和實力、運氣去創造出路，讓一切回到最純粹、最基礎、最單純的狀況是對老詹和Bronny最好的決定。湖人今年夏天幹大事，搶下字母哥機率非常高。