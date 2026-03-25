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▲中信兄弟當家二壘手岳東華本場也有雙安貢獻。（圖／中信兄弟提供）

中信兄弟今（25）日遭遇熱身賽排名第一的富邦悍將，靠著先發洋投勝騎士4.2局8K無失分好投，搭配打線發威，終場5：0擊敗宇宙富邦，不僅斬斷對手創下隊史最佳7連勝紀錄，黃衫軍也確定帶著5勝5敗、5成勝率結束熱身賽。至於輸球的富邦悍將仍以6勝3敗1和，與逆轉贏球的台鋼雄鷹並列第一，創下中職史上首見的熱身賽4連霸紀錄。中信兄弟開季雙王牌之一的勝騎士，熱身賽初期球速仍在調整，但隨著季賽即將開打，也逐漸進入實戰狀態，本場靠著回升球速搭配犀利變化球壓制富邦悍將打線，直到第5局才因為被敲安、保送而退場，接手的呂彥青對張育成投出三振化解危機。勝騎士本場4.2局被敲5支安打無失分，還投出8次三振。富邦悍將方面，本場推出游霆崴先發登板，第2局遭高宇杰和岳東華狙擊失掉2分，第4局又被王威晨補上高飛犧牲打，最終主投4局被打8安失3分退場。中信兄弟第五局攻勢再起，棒打去年入選年度最佳新秀、防禦率不到2的林栚呈，由陳俊秀率先發難敲出長打，後續中信兄弟啟動雙盜壘戰術攻下第4分，曾頌恩再補上高飛犧牲打收下第5分，但後者下個半局，也因守備受傷提前退場。中信兄弟投手端在勝騎士退場後，由2個昔日第一輪指名球員陳琥、余謙登板，前者1局無失分，狀態絕好調，余謙則一上來就被打成無人出局滿壘，但隨後他靠三振、雙殺，讓富邦悍將滿壘大中計。中信兄弟本場贏球後，戰績來到5勝5敗，確定帶著熱身賽5成勝率，迎接周末28日的大巨蛋開幕戰，屆時將上演去年與樂天桃猿的總冠軍對戰戲碼。至於輸球的富邦悍將，靠著上週單周豪取4勝、昨日又戰勝味全龍，以6勝3敗1和與台鋼雄鷹並列第一，創下熱身賽4連霸紀錄。