金州勇士隊二年級後衛布蘭丁·波傑姆斯基（Brandin Podziemski）近期成為球迷與媒體議論的焦點，甚至在社群網路上出現不少負面評價。對此，總教練史蒂夫·科爾（Steve Kerr）在接受廣播電台《95.7 The Game》採訪時直言不諱，指出波傑姆斯基遭人「討厭」的根源，在於他季初那句關於史蒂芬·柯瑞（Stephen Curry）的爭議發言。
一句「想比柯瑞更強」埋下禍根
事情回溯到去年10月球季開打前，自信心爆棚的波傑姆斯基在受訪時被問到是否想變得和隊友柯瑞一樣優秀。當時他回答：「我想比他（柯瑞）更強。我知道這是一個艱鉅的任務，但我想要最大化我的天賦，盡可能在聯盟中發揮極致。」
雖然波傑姆斯基當時的發言帶有對自我的期許與細微的語境，但對於廣大球迷而言，一名年輕後衛聲稱要超越隊史最偉大球星，無疑觸碰了某種「禁忌」。
成長停滯 數據未達預期標竿
科爾認為，大眾對他的負面反應與其賽場表現密切相關。進入職業生涯第三年的波傑姆斯基，本季場均貢獻12.9分、5.2籃板與3.8助攻，各項數據與去年相比幾乎原地踏步。更糟的是，他本季44.4%的投籃命中率與36.1%的三分命中率，皆創下生涯新低。
當一名球員展現出極度自信甚至狂妄時，若沒有相對應的數據支撐，就容易成為輿論攻擊的目標。科爾表示：「我能理解球迷的反應。他為自己設定了極高的期望，像是季初說要超越柯瑞之類的。當你表現得如此傲慢且自信時，這就是你必須承擔的後果。」
科爾：年輕球員必須學會應對媒體
科爾雖然欣賞波傑姆斯基的自信，但也直言這是一次媒體公關的失誤。科爾說：「作為一名年輕球員，你必須學習如何應對媒體。展現自信有很多種方式，但不一定要說出『我要超越柯瑞』這種話。他讓自己成了避雷針，而這是他自己造成的。」
儘管波傑姆斯基目前仍是勇士隊陣中非常實用的第六人，但若想扭轉風評，他除了需要持續磨練場上的穩定性，或許更需要學會如何在言談中平衡信心與謙遜。
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事情回溯到去年10月球季開打前，自信心爆棚的波傑姆斯基在受訪時被問到是否想變得和隊友柯瑞一樣優秀。當時他回答：「我想比他（柯瑞）更強。我知道這是一個艱鉅的任務，但我想要最大化我的天賦，盡可能在聯盟中發揮極致。」
雖然波傑姆斯基當時的發言帶有對自我的期許與細微的語境，但對於廣大球迷而言，一名年輕後衛聲稱要超越隊史最偉大球星，無疑觸碰了某種「禁忌」。
科爾認為，大眾對他的負面反應與其賽場表現密切相關。進入職業生涯第三年的波傑姆斯基，本季場均貢獻12.9分、5.2籃板與3.8助攻，各項數據與去年相比幾乎原地踏步。更糟的是，他本季44.4%的投籃命中率與36.1%的三分命中率，皆創下生涯新低。
當一名球員展現出極度自信甚至狂妄時，若沒有相對應的數據支撐，就容易成為輿論攻擊的目標。科爾表示：「我能理解球迷的反應。他為自己設定了極高的期望，像是季初說要超越柯瑞之類的。當你表現得如此傲慢且自信時，這就是你必須承擔的後果。」
科爾：年輕球員必須學會應對媒體
科爾雖然欣賞波傑姆斯基的自信，但也直言這是一次媒體公關的失誤。科爾說：「作為一名年輕球員，你必須學習如何應對媒體。展現自信有很多種方式，但不一定要說出『我要超越柯瑞』這種話。他讓自己成了避雷針，而這是他自己造成的。」
儘管波傑姆斯基目前仍是勇士隊陣中非常實用的第六人，但若想扭轉風評，他除了需要持續磨練場上的穩定性，或許更需要學會如何在言談中平衡信心與謙遜。