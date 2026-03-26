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中華職棒統一7-ELEVEn獅洋投布雷克（Brock Dykxhoorn）季前接受母國加拿大隊邀請，出征2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ），在波多黎各之役後援3局奪下救援成功，助隊打進隊史首次8強。布雷克日前受訪時指出，經典賽是很棒的體驗，也感謝獅隊願意放他去打國家隊，「雖然有點末班車的感覺，但我一直都有留意，搞不好自己有機會（遞補）。」布雷克日前遞補經典賽加拿大隊，在預賽面對波多黎各隊的比賽中登板救援，主投3局無失分，拿下1次救援成功。布雷克表示，經典賽的好表現，與去年季末留在獅隊調整有關係。布雷克指出，季末在獅隊多留1個月，接受投手教練霍斯曼（Vince Horsman）的特調，「有點打掉重練的感覺，把底打起來後，休賽季也針對這方向繼續去做訓練強化，希望開季能延續好的感覺。」布雷克認為，季前參與經典賽不會對他新球季造成影響，因為一切出賽狀況都是跟著進度走，「對波多黎各丟3局，是跟著計劃走，而且讓我開心的是，去那邊投球，比留在春訓更有意義，因為3月就能有這種高強度的比賽，對我調整來講，是比較有益處的。」回顧與波多黎各交手的比賽，布雷克說，「因為那是地主隊，氣氛、張力都很棒。我在牛棚熱身時，有很多當地球迷對我噴垃圾話，這是很好玩的體驗。」布雷克笑說，當天賽前教練團半開玩笑的方式說，希望能用3個投手各投3局完成比賽，沒想到竟然成真，「很開心我跟喬登（Jordan Balazovic）都表現不錯。」布雷克相當感謝獅隊放他去打經典賽，「這是一個很難忘的經驗，如果能重選，我還是會選擇參加國家隊，雖然還臨時接到通知，有點末班車的感覺，但我一直都有留意，搞不好自己有機會（遞補）。」布雷克透露，季前在準備時，就以「有機會參加經典賽」的狀態去準備。布雷克說，這是加拿大隊隊史首次以分組第一晉級8強，有達到階段性目標，「跟美國隊那場比分很接近，也有機會贏，可惜有些機會沒把握住，但還是替隊友的表現感到榮幸。」布雷克表示，這是他繼2019第2屆世界12強賽後，再度披上加拿大隊戰袍，「這次是最高階賽事，意義有點不同，這是我這7、8年來，父母來現場看我投球，這球衣我會珍藏，甚至裱框掛起來。」