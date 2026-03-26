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中華職棒統一7-ELEVEn獅新洋投喬登（Jordan Balazovic）日前接受母國加拿大隊邀請，出征2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ），在波多黎各之役與隊友布雷克（Brock Dykxhoorn）聯手拿下勝利，助隊打進隊史首次8強。日前喬登受訪時透露，一開始並不認識布雷克，但2人竟然在中職開打前先當了國家隊隊友，且同場拿下勝投與救援點，「有點像是命運的安排，對我來說是非常棒的經驗。」喬登在預賽扛起對波多黎各的先發，主投3局失1分，最終拿下勝投，而替他關門的是同為獅隊的隊友布雷克（Brock Dykxhoorn），喬登笑說這種感覺很酷，「能夠在同一場比賽上場投球，我們也沒想到會這樣安排，我們2人各投3局，還拿到勝投跟救援點，有點像是命運的安排，完全沒想到。」喬登透露，雖然跟布雷克一同入選國家隊，但2人在此之前完全不認識，「在來台灣先認識到布雷克的個性，回國家隊也當隊友，能先熟悉彼此，中間又能當旅伴一起飛來飛去，又是獅隊的選手，對我來說是非常棒的經驗。」喬登表示，自己很早就在加拿大隊名單中，在跟獅隊簽約前，就已經獲得徵召，「談約過程中，我也跟獅隊討論過這件事，大家也都知道我要去打經典賽。」也因此，喬登為了打經典賽，開季的準備非常充足。喬登首度來台發展，他坦言對台灣棒球並不熟悉，唯一的資訊是曾效力獅隊的洋投布萊威（Scott Blewett），「有聽他分享過在台灣的經驗，我並沒特別研究哪隊，但會透過熱身賽專注去研究、認識他們。」