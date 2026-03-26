根據《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，NBA美國職籃（National Basketball Association）理事會已經投票通過授權聯盟研究在西雅圖與拉斯維加斯增設兩支新球隊的可行性。這將是NBA自2004年以來首次擴軍，讓聯盟規模從目前的30支球隊增加至32支，預計將為現有球隊的老闆帶來總計高達200億美元（約合新台幣6396億元）的驚人收益。
西雅圖超音速回歸在即？拉斯維加斯強勢競標
在本次擴軍的討論中，西雅圖被視為大熱門。自2008年超音速隊遷往奧克拉荷馬城後，西雅圖球迷期待職業籃球的回歸已經將近20年，外界預期新球隊高機率將沿用「超音速」這一個經典隊名。而長期舉辦夏季聯賽、且已經擁有WNBA球隊的拉斯維加斯，則是另一座呼聲最高的城市。
目前聯盟已聘請投資銀行PJT Partners負責評估潛大市場、球館基礎設施及整體經濟影響。據悉，這兩支新球隊的加盟金預計落在70億（約合新台幣2238億元）至150億美元（約合新台幣4796億元）之間。
跨足海外！2027年推NBA歐洲聯賽
除了本土擴張，總裁蕭華（Adam Silver）也大力推進「NBA歐洲聯賽」計畫，預計於2027年秋季登場，規模約10至12支球隊。聯盟計畫在倫敦、巴黎、馬德里、巴塞隆納等大城市出售特許經營權，吸引包含皇家馬德里、AC米蘭等足球豪門老闆，以及沙特公共投資基金（PIF）等主權基金的目光。
目前首輪競標預計於4月1日截止，業內預估歐洲聯賽的特許經營權售價約在3億至5億美元之間，可再創造約50億美元的加盟費收益；加上西雅圖與拉斯維加斯的加盟金大約150億美元。由於擴軍收入不屬於「籃球相關收入（BRI）」，這筆錢將由現有的30位老闆全額均分，每位老闆預計可獲至少6.5億美元（約合新台幣207億元）的現金入帳。
分區洗牌與薪資壓力 明尼蘇達、曼非斯恐「東移」
因為兩支新球隊的位置都位處西區，NBA的分區版圖勢必面臨重整。目前外界預測，若擴增兩支西區球隊，現有的明尼蘇達灰狼或曼非斯灰熊極有可能被重新劃分至東區，以維持聯盟的平衡。
此外，由於地區體育電視網（RSN）市場崩盤導致多支球隊收入出現缺口，聯盟已下調了2026-27賽季的薪資上限。在這一個背景下，擴軍帶來的巨額加盟費以及新版媒體版權協議的溢注，無疑成為各隊老闆緩解財務壓力的及時雨。
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在本次擴軍的討論中，西雅圖被視為大熱門。自2008年超音速隊遷往奧克拉荷馬城後，西雅圖球迷期待職業籃球的回歸已經將近20年，外界預期新球隊高機率將沿用「超音速」這一個經典隊名。而長期舉辦夏季聯賽、且已經擁有WNBA球隊的拉斯維加斯，則是另一座呼聲最高的城市。
目前聯盟已聘請投資銀行PJT Partners負責評估潛大市場、球館基礎設施及整體經濟影響。據悉，這兩支新球隊的加盟金預計落在70億（約合新台幣2238億元）至150億美元（約合新台幣4796億元）之間。
除了本土擴張，總裁蕭華（Adam Silver）也大力推進「NBA歐洲聯賽」計畫，預計於2027年秋季登場，規模約10至12支球隊。聯盟計畫在倫敦、巴黎、馬德里、巴塞隆納等大城市出售特許經營權，吸引包含皇家馬德里、AC米蘭等足球豪門老闆，以及沙特公共投資基金（PIF）等主權基金的目光。
目前首輪競標預計於4月1日截止，業內預估歐洲聯賽的特許經營權售價約在3億至5億美元之間，可再創造約50億美元的加盟費收益；加上西雅圖與拉斯維加斯的加盟金大約150億美元。由於擴軍收入不屬於「籃球相關收入（BRI）」，這筆錢將由現有的30位老闆全額均分，每位老闆預計可獲至少6.5億美元（約合新台幣207億元）的現金入帳。
分區洗牌與薪資壓力 明尼蘇達、曼非斯恐「東移」
因為兩支新球隊的位置都位處西區，NBA的分區版圖勢必面臨重整。目前外界預測，若擴增兩支西區球隊，現有的明尼蘇達灰狼或曼非斯灰熊極有可能被重新劃分至東區，以維持聯盟的平衡。
此外，由於地區體育電視網（RSN）市場崩盤導致多支球隊收入出現缺口，聯盟已下調了2026-27賽季的薪資上限。在這一個背景下，擴軍帶來的巨額加盟費以及新版媒體版權協議的溢注，無疑成為各隊老闆緩解財務壓力的及時雨。