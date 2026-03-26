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▲評論員帕金斯（Kendrick Perkins）認為火箭的問題出在根深蒂固的「文化」。（圖／美聯社／達志影像）

▲火箭先發陣容的進攻效率高居聯盟第1，但板凳的投籃命中率與助攻數皆排在聯盟第29。（圖／美聯社／達志影像）

休士頓火箭隊目前位居西區第6，與季前各界的高度期待存在落差。前NBA球員林書豪今日受邀作客《NBA TODAY》節目，與嘉賓們深入探討火箭隊現狀，並直言土耳其中鋒艾爾培倫·申京（Alperen Sengun）才是決定球隊能走多遠的關鍵人物，他的表現決定「KD」杜蘭特（Kevin Durant）能夠達到多高的上限。談到火箭隊目前的困局，林書豪指出，雖然杜蘭特擁有頂級統治力，但他職業生涯的成功模式始終需要強大的支援。「無論是在雷霆還是勇士，KD想要奪冠，身邊的二當家、三當家必須打得非常出色。」林書豪表示：「在我看來，申京是這支球隊的關鍵。數據顯示，當申京得分20+時，火箭戰績高達22勝8負。杜蘭特需要隊友給予足夠的支持，申京必須扛起這個責任。」然而，評論員帕金斯（Kendrick Perkins）則持不同意見，他認為火箭的問題出在根深蒂固的「文化」。「火箭沒有真正的球隊文化，烏度卡（Ime Udoka）已經無數次公開批評這支球隊了。」帕金斯更爆料杜蘭特曾私下回應關於球隊不和的質疑。帕金斯進一步指出，主帥烏度卡在尋求陣容平衡上陷入苦戰。雖然將新秀謝潑德（Reed Sheppard）拉上首發能減輕杜蘭特在進攻端的持球壓力，甚至讓KD在底角接球投進超越喬丹紀錄的三分球，但防守端的弊端也在對陣公牛時暴露無遺，謝潑德頻頻被對手針對「追著打」。除了核心磨合問題，火箭隊的板凳深度已陷入全聯盟墊底的窘境。受限於休賽期為了交易杜蘭特而送走兩名先發，加上范弗利特（Fred VanVleet）與亞當斯（Steven Adams）先後遭遇重傷報銷，火箭的替補陣容產出極其匱乏。統計數據顯示火箭板凳得分排名全聯盟墊底，在負於公牛一戰中，替補得分以9：53慘敗。由於板凳無人可用，先發五虎的出賽時間高居聯盟之冠。阿門·湯普森（Amen Thompson）與37歲的杜蘭特場均出賽時間分別位居聯盟第2與第3。火箭先發陣容的進攻效率高居聯盟第1，但板凳的投籃命中率與助攻數皆排在聯盟第29。例行賽已打過70場，烏度卡仍在摸索最終陣容。儘管先發實力強悍，但若申京無法提升防守水平，且板凳球員無法在季後賽前找回狀態，這支由杜蘭特領軍的火箭隊，恐怕難以在強敵環伺的西區實現深度突破。