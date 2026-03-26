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▲金州勇士隊在面對前鋒摩西·穆迪（Moses Moody）因傷賽季報銷的沉重打擊中，迎來了一絲令人振奮的曙光。（圖／美聯社／達志影像）

▲在主力側翼倒下的同時，勇士球迷最關心的柯瑞復出進度也傳來令人沮喪的消息。（圖／美聯社／達志影像）

金州勇士隊近期深陷嚴重的傷兵困擾，主帥科爾（Steve Kerr）於今日對陣籃網隊的賽前採訪中坦言，球隊正遭遇極大的打擊。除了當家球星柯瑞（Stephen Curry）復出進度推遲外，兩大側翼核心穆迪（Moses Moody）與巴特勒（Jimmy Butler）的重傷更讓球隊戰力陷入崩盤危機。科爾表示，兩人本季報銷是一回事，但影響到下一季出賽才是最為致命的情況。科爾在採訪中指出，穆迪與巴特勒作為球隊首發陣容中的兩名關鍵側翼，其傷勢對球隊的影響不言而喻。「遭遇賽季報銷的傷病是一回事，」科爾憂心地表示：「但當這些傷病還會影響到下個賽季時，情況就相當致命了。這對我們來說是巨大的損失。」穆迪此前因左膝蓋腱撕裂確定接受手術並賽季報銷，雖然MRI檢查顯示軟骨與骨頭無結構性損傷，但長達9至12個月的復健期意味著他可能缺席下賽季初段的賽事。巴特勒的重傷報銷則讓勇士隊的防守體系更顯捉襟見肘。穆迪的重傷也引起了前隊友、現效力於亞特蘭大老鷹隊的強納森·庫明加（Jonathan Kuminga）的關注。庫明加在Threads上轉發了穆迪倒地受傷的照片，並深情發文：「這不是我的兄弟Mo Money（穆迪暱稱）吧！」庫明加與穆迪同為2021年選秀成員（分別為第7與第14順位），兩人在勇士共同度過數年發展時光，建立了深厚的革命情感。儘管庫明加已於今年2月被交易至老鷹，但他第一時間的反應顯示出兩人之間跨越球隊的堅韌情誼。在主力側翼倒下的同時，勇士球迷最關心的柯瑞復出進度也傳來令人沮喪的消息。根據隊記Anthony Slater報導，柯瑞自1月31日因右膝髌股關節疼痛綜合徵缺陣至今，目前仍未參加任何實戰對抗訓練。儘管醫療團隊原希望他能在過去幾天參與對抗工作，但目標顯然未能達成。球團對這位2屆MVP的傷勢維持極度謹慎，預計將在本周晚些時候發布進一步的傷情更新。在缺乏進攻核心柯瑞與防守大將巴特勒、穆迪的情況下，勇士隊爭奪季後賽席次的道路已變得極其艱難。