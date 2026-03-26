底特律活塞當家球星康寧漢（Cade Cunningham）日前因肺部塌陷（Collapsed Lung）面臨長期缺陣，極可能因出賽數不足失去角逐年度獎項的資格。根據《ESPN》名記查拉尼亞（Shams Charania）報導指出，因為康寧漢打出生涯年卻可能無緣個人獎項的情況，NBA美國職籃（National Basketball Association）與球員工會（NBPA）針對「65場出賽門檻」的獎項評選規定再次引發激烈交鋒。對此NBA總裁蕭華（Adam Silver）今（26）日首度正面回應，強調目前不打算廢除或修改該項規定。
生涯年恐無緣得獎？工會怒批：規則太過獨裁
現年24歲的康寧漢在本賽季迎來大爆發，場均繳出24.5分、生涯新高的9.9助攻、5.6 籃板及1.5抄截的全能數據，是活塞能從谷底翻身、進佔東區第一的靈魂人物。然而，在受傷前他僅出賽61場，距離年度獎項規定的65場門檻僅差4場，若因傷勢導致賽季提前報銷，他將失去競逐年度第1隊或MVP等個人榮譽的資格。根據《ESPN》名記查拉尼亞（Shams Charania）報導，康寧漢的肺部傷勢康復需要「較長時間」，有很高的機率錯過例行賽剩餘賽程。
球員工會（NBPA）昨日發表聲明，痛批康寧漢的案例正是65場規則不合理的最佳例子，認為這項規則必須廢除或針對重大傷病增設例外條款。工會直言：「自實施以來，已經有太多值得獲獎的球員，因為這種隨機且過於僵化的配額而遭到不公平的剝奪。」
蕭華拒絕妥協：不能因為個案就說規則無效
面對勞方的猛烈砲火，NBA總裁蕭華（Adam Silver）在今日強硬回擊。根據《ClutchPoints》報導，他表示目前聯盟並無打算修改規則：「我不準備說它沒有作用，事實上它確實有效。我不能因為某位球員讓人感到不公平，就說這項規則是失敗的。」
聯盟當初設立此門檻的初衷，是為了減少球星的輪休並確保獎項的含金量，鼓勵球員盡可能上場。儘管康寧漢的重傷令人遺憾，但聯盟顯然認為維持規定的威嚴更為重要。
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現年24歲的康寧漢在本賽季迎來大爆發，場均繳出24.5分、生涯新高的9.9助攻、5.6 籃板及1.5抄截的全能數據，是活塞能從谷底翻身、進佔東區第一的靈魂人物。然而，在受傷前他僅出賽61場，距離年度獎項規定的65場門檻僅差4場，若因傷勢導致賽季提前報銷，他將失去競逐年度第1隊或MVP等個人榮譽的資格。根據《ESPN》名記查拉尼亞（Shams Charania）報導，康寧漢的肺部傷勢康復需要「較長時間」，有很高的機率錯過例行賽剩餘賽程。
球員工會（NBPA）昨日發表聲明，痛批康寧漢的案例正是65場規則不合理的最佳例子，認為這項規則必須廢除或針對重大傷病增設例外條款。工會直言：「自實施以來，已經有太多值得獲獎的球員，因為這種隨機且過於僵化的配額而遭到不公平的剝奪。」
蕭華拒絕妥協：不能因為個案就說規則無效
面對勞方的猛烈砲火，NBA總裁蕭華（Adam Silver）在今日強硬回擊。根據《ClutchPoints》報導，他表示目前聯盟並無打算修改規則：「我不準備說它沒有作用，事實上它確實有效。我不能因為某位球員讓人感到不公平，就說這項規則是失敗的。」
聯盟當初設立此門檻的初衷，是為了減少球星的輪休並確保獎項的含金量，鼓勵球員盡可能上場。儘管康寧漢的重傷令人遺憾，但聯盟顯然認為維持規定的威嚴更為重要。