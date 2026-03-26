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2026年MLB美國職棒大聯盟（Major League Baseball）新賽季於今（27）日正式點燃戰火。由紐約洋基隊客場挑戰堪稱西岸傳統強權的舊金山巨人隊。這場於甲骨文球場（Oracle Park）舉行的「開幕之夜」賽事，在第2局便掀起高潮，洋基隊單局灌入5分大紅盤，目前取得5：0領先。比賽首局兩隊皆無建樹，但進入2局上後，洋基隊打線火力全開。首先由「怪力男」賈恩卡洛·史坦頓（Giancarlo Stanton）擊出中外野安打，隨後傑茲·齊斯姆（Jazz Chisholm Jr.）遭沉球擊中肋骨保送上壘。接替受傷復健中的安東尼·沃爾皮（Anthony Volpe）出任先發游擊手的荷西·卡巴列羅（José Caballero），隨即敲出左外野左線2壘安打，幫助史坦頓一路狂奔回本壘，為洋基隊攻下本賽季第1分。隨後萊恩·麥克馬洪（Ryan McMahon）與崔特·葛里沙姆（Trent Grisham）持續追加打點，葛里沙姆擊出清空壘包的中右外野3壘安打，將領先擴大至5：0。巨人隊先發王牌投手羅根·韋伯（Logan Webb）今日開局並不順遂。雖然他在第2局尾聲及時回神，連續三振掉強打者亞倫·賈吉（Aaron Judge）與柯迪·貝林傑（Cody Bellinger）止血，但單局讓洋基打線連續6人上壘並失掉5分的表現，已創下他自2023年以來最慘烈的單局投球紀錄。在歷史紀錄方面，巨人隊今日也創下了一項有趣的統計。海利歐·拉莫斯（Heliot Ramos）成為繼2006至2007年的傳奇球星貝瑞·邦茲（Barry Bonds）後，首位能連2年代表巨人隊在開幕戰先發守左外野的球員，終結了球隊過去17年（2008-2024）更換17位不同先發左外野手的尷尬紀錄。本場比賽由影音串流平台Netflix全程直播。隨著洋基隊取得5分領先，巨人隊新任總教練托尼·維特羅（Tony Vitello）在執教大聯盟的首戰便面臨嚴峻考驗。雙方目前仍在場上鏖戰，巨人隊正試圖在主場球迷面前發起反攻。