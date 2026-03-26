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洛杉磯湖人傳奇球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）近期正式超越派瑞許（Robert Parish），以1,613場例行賽出賽登頂NBA歷史「出賽王」。然而，在這跨越23個賽季、縱橫30支球隊的輝煌生涯中，大數據揭露了一項驚人的事實：丹佛金塊隊是全聯盟唯一一支，能讓詹姆斯在例行賽與季後賽對戰中，雙雙取得對戰優勢的「終極天敵」。統計數據顯示，詹姆斯對陣全聯盟30支球隊，絕大多數都擁有統治級的勝率，但唯獨金塊隊讓他踢到鐵板。金塊是唯一一支無論在例行賽或季後賽，對戰詹姆斯都佔有優勢的隊伍。在例行賽中，金塊對詹姆斯取得25勝23敗；而在高壓的季後賽戰場，金塊更是以9勝5敗佔據絕對上風，成為詹皇生涯最難跨越的大山。金塊之所以能成為「詹皇剋星」，兩代領袖的接力表現是關鍵。詹姆斯的同梯好友「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）在效力金塊初期，於兩人的12場交手中強勢奪下8勝，早早為這項紀錄打下基礎。近年來，則由「小丑」約基奇（Nikola Jokic）領軍接棒。雖然約基奇在例行賽對戰詹姆斯僅繳出12勝13敗、接近五成的表現，但在季後賽多次交手中展現的統治力，確實讓詹姆斯在丹佛高原吃盡苦頭。詹姆斯季後賽生涯曾與多達24支球隊過招，雖然包含勇士、馬刺、獨行俠、灰狼、魔術與太陽在內的隊伍，在季後賽對戰詹姆斯的勝率都超過五成，但唯有金塊、勇士與馬刺是曾與他多次交手的宿敵。以最具代表性的「勇騎大戰」為例，詹姆斯在例行賽對勇士擁有27勝20敗的優勢，但季後賽卻吃足苦頭，僅有11勝17敗的表現；而生涯前期頻頻讓他繳學費的馬刺，也在季後賽對他保有11勝5敗的紀錄，不過例行賽仍是詹姆斯對戰占優。相較之下，唯有金塊能在兩大戰場同時維持領先。有趣的是，詹姆斯對待「老東家」與特定球隊則展現了絕對統治力。他生涯對戰勝率最高的球隊首推夏洛特黃蜂，勝率高達驚人的8成47。此外，他對戰曾經效力的騎士與現在的湖人（效力前），對戰勝率竟然也都高於七成。目前詹姆斯生涯勝率排名前五的分別為黃蜂（84.7%）、騎士（76.0%）、暴龍（75.0%）、湖人（73.3%）與灰狼（73.3%）。這份極端的對比，更加凸顯了金塊隊作為「詹皇禁區」的特殊歷史地位。