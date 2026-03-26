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鄧愷威於熱身賽共出賽6場（含1場先發），在10.2局的投球中僅被敲出3支安打，並送出7次三振，戰績1勝0敗、1次中繼成功，防禦率僅2.53。（圖／美聯社／達志影像）

▲莊陳仲敖在休賽季已被球團放進40人名單，顯示其深受重視。（圖／美聯社）

2026年大聯盟新賽季正式揭開序幕，台灣旅美好手傳來振奮佳音！效力於休士頓太空人隊的27歲右投鄧愷威（Kai-Wei Teng），憑藉春訓期間的優異表現，正式擠進球隊開季26人名單，成為本季第一位從大聯盟出發的台灣選手，也是繼2023年張育成後，再度有台灣球員在開季就站上大聯盟開季舞台。鄧愷威於熱身賽共出賽6場（含1場先發），在10又2/3局的投球中僅被敲出3支安打，並送出7次三振，戰績1勝0敗、1次中繼成功，防禦率僅2.53。最令人驚艷的是他的被打擊率低至0.088，每局被上壘率（WHIP）僅0.84，展現了強大的壓制力，最終在最後一刻成功保住開季名單席次。鄧愷威於今年1月透過交易從舊金山巨人轉戰太空人。教練團對其高度重視，投手教練特別為他準備了一份結合數據與圖表的完整分析簡報，針對他擁有的5種球路提出優化建議。鄧愷威進入開季名單具有里程碑意義。他是繼2019年效力馬林魚的陳偉殷之後，首位在大聯盟開季名單中的台灣投手。過去兩年他在巨人隊時期也曾升上大聯盟，2025年賽季寫下2勝4敗、防禦率6.37的紀錄。儘管過去在小聯盟多以先發為主，且鄧愷威個人曾表示偏好先發角色，但為了團隊利益，他展現高度配合意願，目前預計將從太空人牛棚出發。太空人隨隊記者施瓦布（Michael Schwab）已在社群平台證實此消息。太空人將於美國時間3月26日起，在主場大金球場（Daikin Park）與洛杉磯天使隊展開4連戰。屆時，全台球迷將有機會目睹鄧愷威在新賽季的大聯盟初登板。鄧愷威今年為了專注春訓選擇婉拒經典賽，如今順利擠進競爭激烈的26人名單，證明其休賽季的努力已獲得球團肯定，也為台灣棒球在2026年大聯盟賽季寫下亮眼開局。效力於奧克蘭運動家體系的台灣右投莊陳仲敖，新賽季確認將從3A層級出發，這不僅是他職業生涯首度站上3A。現年25歲的莊陳仲敖去年整季於2A磨練，在28場出賽，共投了145又2/3局投球，送出145次三振，戰績6勝11敗、防禦率4.08。莊陳仲敖在休賽季已被球團放進40人名單，顯示其深受重視。今年大聯盟，他共出賽2場出賽，投3又1/3局失3分、防禦率8.10，表現仍有調整空間，但其潛力無庸置疑。此外，莊陳仲敖日前代表台灣征戰經典賽，在預賽對陣捷克隊時擔綱先發，主投2又2/3局狂飆4次三振且力保不失分。