洛杉磯湖人隊本季陣容星光熠熠，擁有詹姆斯（LeBron James）與唐西奇（Luka Doncic）兩大超級巨星，但誰才是真正的休息室領袖？資深悍將史馬特（Marcus Smart）近日在接受採訪時，給出了令外界大感意外又充滿自信的答案。他明確表示，自己才是掌控湖人休息室能量與秩序的靈魂人物。
力壓詹皇與唐西奇 史馬特：他們太過專注比賽
在訪談中當被問到誰在湖人隊內最有話語權時，史馬特毫不猶豫地表示：「絕對是我。」儘管外界普遍認為領袖應是擁有4座冠軍的詹姆斯或球隊進攻核心唐西奇，但史馬特解釋了他的邏輯。他認為詹姆斯與唐西奇身負重任，在賽前與賽中往往會進入自己的「zone」，比較少和隊友進行瑣碎的溝通。
史馬特說：「勒布朗和盧卡其實不太說話，他們非常專注。而艾頓（Deandre Ayton）則是我重點關注的對象，他有的時候會有點散漫、心思四處飄散，所以我負責監管他，並確保其他人都處於正確的軌道上。」這名擁有12年資歷、曾帶領塞爾提克多次闖進季後賽的防守專家，強調自己的價值在於調節全隊的情緒。
點名艾頓引議！中鋒穩定性成湖人隱憂
值得注意的是，史馬特在採訪中特別點名了先發中鋒艾頓，稱他是需要「被監督與管控」的球員。這番言論引發了湖人球迷的共鳴，因為艾頓自休賽季以自由球員身份加盟以來，雖然具備頂尖天賦，但在場上的專注度與表現卻起伏不定。
目前艾頓常需要與海斯（Jaxson Hayes）分擔上場時間，甚至在比賽末段面對小球陣容時被撤換。史馬特的爆料無疑證實了湖人內部對於艾頓穩定性的擔憂。外界預期，若艾頓無法在季後賽證明自己的心理強度，湖人管理層極有可能在今年夏天尋求交易，為詹姆斯與唐西奇尋找更可靠的禁區搭檔。
瑞迪克信任有加 「領袖特質」成湖人定海神針
事實上，湖人當初簽下史馬特，正是看中他的老將經驗與強悍心態。總教練瑞迪克（JJ Redick）在多場比賽中安排史馬特先發並執行收尾的任務，顯示出對他領導能力的信任。史馬特並非自認是球隊最強球員，但他很清楚自己在詹姆斯、唐西奇兩大巨星身邊，扮演的是不可或缺的「休息室領袖」的角色。
隨著例行賽進入最終階段，史馬特能否持續穩定艾頓的情緒並調節雙星壓力，將決定湖人在季後賽能走多遠。
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在訪談中當被問到誰在湖人隊內最有話語權時，史馬特毫不猶豫地表示：「絕對是我。」儘管外界普遍認為領袖應是擁有4座冠軍的詹姆斯或球隊進攻核心唐西奇，但史馬特解釋了他的邏輯。他認為詹姆斯與唐西奇身負重任，在賽前與賽中往往會進入自己的「zone」，比較少和隊友進行瑣碎的溝通。
史馬特說：「勒布朗和盧卡其實不太說話，他們非常專注。而艾頓（Deandre Ayton）則是我重點關注的對象，他有的時候會有點散漫、心思四處飄散，所以我負責監管他，並確保其他人都處於正確的軌道上。」這名擁有12年資歷、曾帶領塞爾提克多次闖進季後賽的防守專家，強調自己的價值在於調節全隊的情緒。
點名艾頓引議！中鋒穩定性成湖人隱憂
值得注意的是，史馬特在採訪中特別點名了先發中鋒艾頓，稱他是需要「被監督與管控」的球員。這番言論引發了湖人球迷的共鳴，因為艾頓自休賽季以自由球員身份加盟以來，雖然具備頂尖天賦，但在場上的專注度與表現卻起伏不定。
目前艾頓常需要與海斯（Jaxson Hayes）分擔上場時間，甚至在比賽末段面對小球陣容時被撤換。史馬特的爆料無疑證實了湖人內部對於艾頓穩定性的擔憂。外界預期，若艾頓無法在季後賽證明自己的心理強度，湖人管理層極有可能在今年夏天尋求交易，為詹姆斯與唐西奇尋找更可靠的禁區搭檔。
瑞迪克信任有加 「領袖特質」成湖人定海神針
事實上，湖人當初簽下史馬特，正是看中他的老將經驗與強悍心態。總教練瑞迪克（JJ Redick）在多場比賽中安排史馬特先發並執行收尾的任務，顯示出對他領導能力的信任。史馬特並非自認是球隊最強球員，但他很清楚自己在詹姆斯、唐西奇兩大巨星身邊，扮演的是不可或缺的「休息室領袖」的角色。
隨著例行賽進入最終階段，史馬特能否持續穩定艾頓的情緒並調節雙星壓力，將決定湖人在季後賽能走多遠。