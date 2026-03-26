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正在參加美洲冠軍聯賽（BCL）的中信兄弟二軍，台灣時間今（26）日凌晨迎來第二場賽事，對戰古巴聯賽冠軍馬坦薩斯鱷魚隊。兄弟小將雖然全場展現頑強韌性，一度與對手展開激烈的打擊戰，無奈牛棚投手在比賽後段未能守住領先果效，最終在9局下慘遭對手擊出再見安打，以飲恨吞敗，首勝仍未開張。胡孟智經歷首戰遭尼加拉瓜球隊痛擊的震撼教育後，兄弟二軍今日打線明顯找回狀態。外野手黃鈞麟與捕手胡孟智持續穩定輸出，黃鈞麟繳出3安打、2打點；胡孟智同樣貢獻2安、3打點，帶領球隊在前段比賽與強敵古巴馬坦薩斯鱷魚互有領先。兄弟全場展現優於首戰的團隊戰術與擊球品質，帶著領先優勢進入比賽後段，一度看見勝利曙光。然而，這場比賽的轉折點發生在7局下。兄弟牛棚今日依舊無法有效壓制對手強悍的拉丁美洲強力球風，在領先局面下頻頻出現保送與關鍵安打，遭對手單局灌進6分逆轉超前。其中，中信兄弟新洋投馬奎爾（Angel Macuare）1.1局失4分，狀態明顯還沒調整到位。9局上兄弟展現韌性，靠著胡孟智高飛犧牲打先追回1分後，黃鈞麟再補上適時安打追平。比賽進入9局下半，雙方戰成平手。兄弟後援投手在面對對手核心打線時陷入苦戰，儘管極力嘗試脫困，但最終仍被擊出再見安打。兄弟二軍以1分之差飲恨，無緣在今日拿下赴美洲參賽後的首場勝利。目前中信兄弟二軍在BCL賽事中吞下二連敗，兩場比賽合計失分數達到偏高的26分，顯示投手穩定度仍是目前教練團最頭痛的問題。雖然打擊端已逐漸適應高強度的國際賽節奏，但若想在接下來的賽事中取勝，投手群如何減少關鍵時刻失投並壓低失分，將是接下來調整的重中之重。