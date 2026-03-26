我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯湖人隊今（26）日客場挑戰東區墊底的印地安那溜馬，在當家球星唐西奇（Luka Doncic）首節爆發狂轟21分的帶領下，紫金軍團全場一路壓制對手。最終湖人以137：130擊敗溜馬，寫下近11場比賽奪10勝的驚人戰績，持續穩坐西區第三。唐西奇此役開局便火力全開，首節打滿12分鐘，12投8中，包含3記三分球、狂砍21分，帶領湖人單節打出45：28的攻勢奠定勝基。這也是唐西奇職業生涯第32次單節得分突破20大關，正式追平哈登（James Harden）並列歷史第三，僅次於柯瑞（Stephen Curry）的45次與科比（Kobe Bryant）的36次。最終唐西奇全場出賽31分鐘，30投15中攻下43分、6籃板與7助攻。根據官方統計，這是他本季第14次單場突破40分，是全聯盟最多，同時也是他連續第11場比賽得分達30分以上。這項數據除了追平他個人生涯紀錄外，也追平了湖人傳奇中鋒歐尼爾（Shaquille O'Neal）所保持的隊史第6長連續30+紀錄。除了唐西奇的紀錄之夜，即將41歲的詹姆斯（LeBron James）表現依舊強悍。詹姆斯今日全場貢獻23分、9籃板與9助攻的準大三元數據，並在比賽中上演精彩的暴扣，完全看不出歲月在他身上留下的痕跡。在唐西奇與詹姆斯的帶動下，湖人先發五人展現強大戰力，里夫斯（Austin Reaves）也穩定貢獻25分。溜馬隊方面，雖然本季受傷病困擾淪為墊底，但後衛內姆哈德（Andrew Nembhard）表現亮眼，儘管投籃手感欠佳，仍送出生涯新高的19次助攻，可惜在球星等級的差距下，溜馬仍吞下本季第57敗，繼續在東區墊底。在結束這場東征之旅後，湖人將返回洛杉磯主場。接下來的3場比賽將分別對陣籃網、巫師與爭冠強權騎士。目前湖人整體狀態正值巔峰，隨著唐西奇在MVP爭奪戰中的聲勢持續看漲，紫金軍團有望在例行賽收官階段衝擊更高的種子排名。