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費城76人今（26）日坐鎮主場迎戰芝加哥公牛，迎來了當家中鋒恩比德（Joel Embiid）與明星前鋒保羅喬治（Paul George）同場復出。在雙核心回歸的帶動下，76人全隊火力全開，第三節更單節狂轟51分，一度領先高達47分，最終以157：137輕取公牛，不僅報了本季兩度輸給對手的一箭之仇，76人全隊狂轟151分，也打破隊史1986年後的單場得分紀錄。儘管因傷連續缺陣了13場比賽，恩比德此役回歸完全不需要適應期。首節開局他便展現驚人的得分爆發力，6分鐘內狂拿15分帶動攻勢。全場比賽恩比德僅出賽三節，便以17投12中的極高效率砍下35分、6籃板與7助攻。在他的牽制下，76人的禁區完全壓制公牛，半場便取得19分領先。因禁賽缺席25場的喬治今日也重回戰線，雖然上半場手感略顯生疏，但下半場及時找回準星，全場射入6記三分球，繳出28分、6籃板、4助攻及4抄截的全能數據，在攻防兩端展現頂級影響力。值得關注的是，費城探花新秀埃奇庫姆（V.J. Edgecombe）持續打出亮眼的表現，繼上一場對陣雷霆爆砍35分後，今日再度穩定輸出。他全場貢獻22分、6籃板與6助攻，包含5投4中的三分球，與兩位喬治、恩比德組成強大的進攻三叉戟，讓費城球迷看到了未來季後賽的希望。芝加哥公牛此役表現其實不俗，全隊共有9人得分上雙，核心後衛吉迪（Josh Giddey）更繳出23分、9籃板與11助攻 的準大三元表現。然而，面對76人的狂轟猛攻與球星統治力，公牛防線在第三節徹底崩盤，單節被對手灌入51分，比賽早早進入垃圾時間。公牛目前戰績來到29勝42敗，進軍季後賽的希望渺茫。隨著恩比德與喬治的回歸，76人在例行賽收官階段重新找回競爭力。雖然馬克西（Tyrese Maxey）仍因傷缺陣，但目前的陣容已經足以對東區列強造成威脅。76人將利用接下來的比賽持續磨合，目標在季後賽開打前調整至巔峰狀態。