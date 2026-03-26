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NBA例行賽今（26）日迎來一場高潮迭起的東區對決，由底特律活塞坐鎮主場迎戰亞特蘭大老鷹。兩隊從正規賽一路激戰至延長賽，老鷹最終克服了活塞在下半場的絕地大反撲，憑藉穩定的先發火力，以驚險從底特律帶走勝利。老鷹在近15場比賽中取得14場勝利，唯一一場敗仗是不敵火箭。 目前老鷹例行賽戰績來到41勝32敗，排名已上升到東區第六，暫時遠離附加賽。比賽開局老鷹展現極佳狀態，進攻端行雲流水，上半場迅速建立起強大的領先優勢。靠著資深後衛CJ麥凱倫（CJ McCollum）的穿針引線以及強森（Jalen Johnson）的內外轟炸，老鷹在半場結束時以取得多達18分的領先，看似勝券在握。本場老鷹先發五人得分全數上雙，CJ麥凱倫砍下全隊最高的 27 分，強森則緊隨其後挹注26 分。儘管團隊戰力均衡，但年輕前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）今日手感低迷，或許是受到同梯好友兼勇士前隊友前鋒穆迪（Moses Moody）因傷本季報銷的悲訊影響，全場9投僅3中得到8分，在進攻端貢獻相對有限，所幸隊友火力及時填補空缺，才讓老鷹得以在驚濤駭浪中維持競爭力。易籃後，活塞隊並未就此認輸，本場比賽活塞先發五人同樣展現團結韌性，全數得分上雙。在明星中鋒杜倫（Jalen Duren）的帶領下展開反擊。杜倫今日在禁區展現極強統治力，攻下全隊最高的26分，幫助活塞在第三節打出一波的瘋狂攻勢，將原本18分的落後瞬間縮小至僅剩3分。進入第四節，兩隊陷入膠著的拉鋸戰，分差始終在個位數跳動。正規時間最後階段，活塞靠著哈里斯（Tobias Harris）關鍵中距離後仰跳投追平比分，最終以121：121平手進入延長賽。延長賽由老鷹率先發難連拿數分，試圖拉開安全距離。然而韌性十足的活塞在比賽最後一分鐘發動反撲，硬是將比分追到僅剩1分差。在比賽最後關鍵的數十秒內，氣氛緊張至極，但兩隊卻意外出現進攻「熄火」狀態，接連的出手皆未能命中，也未再有得分進帳。最終，活塞遺憾未能完成追平，老鷹便以一分之差在客場氣走活塞，成功止住對手的逆襲氣焰。