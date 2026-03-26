面對禁區戰力短缺的嚴峻考驗，金州勇士隊於週三（25日）正式宣布，與27歲中鋒歐米爾·尤策文（Omer Yurtseven）續簽第2份10天短合約。由於老將艾爾·霍福德（Al Horford）仍因小腿痠痛缺陣，加上波爾津吉斯（Kristaps Porzingis）出勤狀況不穩，尤策文將繼續為勇士隊提供必要的深度支援。
首份短約表現穩定 贏得主帥認可
尤策文自3月15日首度加盟勇士以來，在第1份10天合約期間共出賽5場，在平均11.2分鐘的上場時間內，繳出3.2分、3.2籃板的成績單。儘管數據並不驚人，但他在場上的效率與適應力獲得了總教練史蒂夫·科爾（Steve Kerr）的高度肯定。
「我是Omer的粉絲，他是一名非常有才華的好球員，」科爾表示：「他具備出色的傳球意識，也有投射能力，且過去在NBA就有過成功的經驗。我很享受每天觀察他如何與隊友磨合。」
浪跡歐陸後重返NBA 爭取留隊機會
尤策文在2021至2024年間曾效力於熱火隊與爵士隊，擁有113場例行賽經驗。本賽季初期，他一度前往歐洲加盟希臘聯賽強權帕納辛奈科斯（Panathinaikos），隨後選擇重返美國，先是在發展聯盟（G League）格蘭德河谷毒蛇隊效力3場後，便獲得勇士隊青睞重返最高殿堂。
根據合約細節，這份第2次的10天短合約價值141,463美元，將涵蓋勇士隊接下來的5場賽事（至4月3日止）。若合約期滿後勇士隊仍欲留人，依聯盟規定必須將其簽至賽季結束或簽訂複數年合約。
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尤策文自3月15日首度加盟勇士以來，在第1份10天合約期間共出賽5場，在平均11.2分鐘的上場時間內，繳出3.2分、3.2籃板的成績單。儘管數據並不驚人，但他在場上的效率與適應力獲得了總教練史蒂夫·科爾（Steve Kerr）的高度肯定。
「我是Omer的粉絲，他是一名非常有才華的好球員，」科爾表示：「他具備出色的傳球意識，也有投射能力，且過去在NBA就有過成功的經驗。我很享受每天觀察他如何與隊友磨合。」
尤策文在2021至2024年間曾效力於熱火隊與爵士隊，擁有113場例行賽經驗。本賽季初期，他一度前往歐洲加盟希臘聯賽強權帕納辛奈科斯（Panathinaikos），隨後選擇重返美國，先是在發展聯盟（G League）格蘭德河谷毒蛇隊效力3場後，便獲得勇士隊青睞重返最高殿堂。
根據合約細節，這份第2次的10天短合約價值141,463美元，將涵蓋勇士隊接下來的5場賽事（至4月3日止）。若合約期滿後勇士隊仍欲留人，依聯盟規定必須將其簽至賽季結束或簽訂複數年合約。