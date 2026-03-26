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波士頓塞爾提克隊於今（27）日在主場展現強大韌性，憑藉明星前鋒杰倫·布朗（Jaylen Brown）全場狂飆31分的帶領下，於下半場發力完成逆轉，最終以119：109擊敗西區強權奧克拉荷馬城雷霆隊。這場勝利不僅讓塞爾提克重拾贏球節奏，更親手終結了雷霆隊近期恐怖的12連勝。塞爾提克此役得分點分布平均，布朗繳出31分、8籃板與8助攻的「準大三元」數據，成為球隊贏球的首要功臣。另一位核心傑森·塔圖姆（Jayson Tatum）雖然投籃手感略顯掙扎，全場12投5中，但仍貢獻19分、12籃板與7助攻的全能數據。值得一提的是，塔圖姆本場送出3次抄截與1次阻攻，雙雙創下個人賽季新高。雷霆隊開賽反客為主，在當家球星「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）與多爾特（Luguentz Dort）的火力支援下，首節一度取得31-20的雙位數領先。半場結束時，雷霆仍以53-49維持小幅優勢。戰況在第3節發生轉折，塞爾提克奎塔（Neemias Queta）與斯切爾曼（Baylor Scheierman）接連進攻得手，帶領球隊打出13-4的反擊高潮反超比分。進入末節，布朗與斯切爾曼的三分火力全開，一度將領先優勢擴大至14分。雷霆隊雖試圖反撲，靠著亞歷山大全場最高33分的進攻火力將分差縮小至6分，但關鍵時刻懷特（Derrick White）成功抄截亞歷山大並穩穩罰入兩球，徹底澆熄雷霆反攻氣焰。塞爾提克終場以10分之差捍衛主場。塞爾提克以布朗31分8籃板8助攻最為優秀，塔圖姆貢獻19分12籃板7助攻，射手普理查德（Payton Pritchard）14分。雷霆隊方面，主控亞歷山大33分8助攻、多爾特14分5籃板、霍姆格倫（Chet Holmgren）10分5籃板。塞爾提克目前戰績來到48勝24負，持續穩固東區領先地位；而雷霆隊雖然12連勝告終，但57勝16負的戰績仍傲視西區。