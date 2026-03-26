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2026年MLB美國職棒大聯盟（Major League Baseball）開幕戰於今（26）日正式登場，除了精彩的攻守對決，球場上也出現了劃時代的歷史瞬間。紐約洋基隊游擊手荷西·卡巴列羅（José Caballero）針對主審的壞球判決提出上訴，成為大聯盟史上首位使用「自動球好球系統」（ABS，俗稱機器人主審）進行挑戰的球員，最終挑戰宣告失敗。事件發生在4局上，舊金山巨人隊先發王牌羅根·韋伯（Logan Webb）面對卡巴列羅投出一記90.7英里的內角高位沉球。自1997年起就在大聯盟執法的資深主審比爾·米勒（Bill Miller）判定為好球。此時卡巴列羅輕敲頭盔示意挑戰，現場隨即透過甲骨文球場（Oracle Park）的大螢幕，展示由12台Hawk-Eye（鷹眼）攝影機組成的ABS系統追蹤軌跡。影像顯示球確實擦過好球帶邊緣，系統判定維持原判。雖然卡巴列羅輸掉了這次歷史性的首次挑戰，但洋基隊當時仍以5-0大幅領先，他本人也在2局下敲出帶有打點的2壘安打，幫助球隊奠定勝基。洋基隊總教練亞倫·布恩（Aaron Boone）賽前便對這項新制度表示大力支持，並強調他在春訓期間已多次與野手及捕手溝通挑戰時機。「我希望能引領這項變革，」布恩說道：「這是一個學習過程，但我預期我們會表現得很出色。」相較之下，巨人隊新任總教練托尼·維特羅（Tony Vitello）則分享了一個趣聞。這位從大學校園直升大聯盟的教頭坦言，當他今天稍早在Google搜尋今晚的執法人員時，第一眼看到「機器人主審」字眼時，甚至有那麼一瞬間感到恐慌。自動球好球系統自2019年起在小聯盟進行測試，並在2025及2026年的春訓中廣泛使用。今日的正式啟用象徵著大聯盟邁向科技執法的新紀元。雖然目前僅限於特定次數的挑戰機制，而非全面取代人類主審，但這已足以改變球員、教練甚至球迷對好壞球判決的互動模式。