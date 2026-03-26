我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台灣旅美好手鄧愷威，休賽季轉戰休士頓太空人，靠著春訓6場出賽、合計10.2局繳出防禦率2.53穩定成績，有望以長中繼角色擠進大聯盟開季名單。（圖／美聯社／達志影像）

▲台灣旅美好手鄧愷威雖然保送率略高，但其耐操性與過去兩年在先發、後援角色切換的經驗，讓他成為教練團眼中的即戰力，成功卡位大聯盟開季26人名單。（圖／美聯社／達志影像）

當2026年大聯盟開季名單揭曉，台灣球迷迎來了振奮的好消息。休賽季轉隊至休士頓太空人的27歲右投鄧愷威，確定擠進開季26人名單。這是繼2019年陳偉殷後，再度有台灣投手從大聯盟開季出發。被舊金山巨人交易到太空人的台灣好手，究竟是如何在美職體系磨練多年，最終靠著「致命橫掃球＋火球」在太空人「投手工廠」重新出發？鄧愷威的旅美生涯始於2017年，當時他以強勁的速球天賦獲得關注。在小聯盟體系中，他曾展現逼近100英里（約161公里）的火球潛力，但真正讓他站穩腳跟的，是近年來經過科學化訓練磨練出的致命「橫掃球（Sweeper）」。根據Statcast進階數據顯示，鄧愷威的Sweeper擁有頂尖的橫向位移與高轉速，這讓他在2025年效力舊金山巨人隊3A時，曾繳出驚人的37.1%三振率。去年8月9日，他在交手國民隊時中繼5局無失分，奪下大聯盟生涯首勝。當時他主要依靠94英里的伸卡球搭配高轉速的變化球，讓大聯盟打者頻頻揮空。今年1月，太空人隊看中鄧愷威的高揮空率天花板，透過交易將他納入麾下。太空人一向以「投手改造工廠」聞名，投手教練在春訓期間特別為鄧愷威量身打造了一份數據分析簡報，針對他擁有的五種球路提出優化建議。太空人教練團發現，鄧愷威的Sweeper雖然犀利，但他的飛球率（Fly-ball Rate）高達40.8%，在休士頓主場大金球場（Daikin Park）左外野僅315英尺的短牆下，容易形成全壘打風險。為此，教練團協助他增加伸卡球的使用比例，用伸卡球的沉降效果誘使打者擊出滾地球，並利用他那顆位移巨大的致命Sweeper誘使右打者揮空，避免球飛往左外野看台的同時，成功將熱身賽的WHIP壓低至0.84的頂尖水準。鄧愷威此次進入開季名單意義非凡，他是繼2019年馬林魚隊陳偉殷之後，首位在大聯盟開季名單中的台灣投手。雖然過去在小聯盟多以先發為主，但為了替球隊建功，鄧愷威展現高度的配合意願，目前預計將從牛棚出發擔任長中繼，隨時待命支援先發輪值。在春訓出賽6場、10.2局僅被敲3安、防禦率2.53的完美成績單背後，是鄧愷威婉拒經典賽、全心投入訓練的成果。太空人隨隊記者施瓦布（Michael Schwab）證實，鄧愷威最快將在主場對戰洛杉磯天使隊的系列賽中迎來球季初登板。